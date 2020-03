Boomerang highlights: april 2020

Lamput is een oranje klodder die in vrijwel alles kan transformeren. Daar maakt hij handig gebruik van om te ontsnappen aan een stel wetenschappers. Krijgen ze hem ooit te pakken?

Zo ontsnapt Lamput bijvoorbeeld uit een geheim laboratorium en de Docs zitten hem op de hielen, maar dankzij een aantal verkeersborden en een erg strenge politieagent weet hij te ontkomen.

LAMPUT

VANAF 15 APRIL

Elke dag om 14.40 uur

Lamput is een spannende, eindeloos creatieve en levendige achtervolging. Het blijkt vermakelijk om wetenschappers te slim af te zijn. Bekijk de spannende achtervolgingen van Lamput vanaf 15 april elke dag om 14.40 uur, bij Boomerang!

SCOOBY-DOO AND GUESS WHO?

VANAF 20 APRIL

Elke om 19.00 UUR

Scooby-Doo en de Mystery Inc. bende zijn weer terug met tal van nieuwe avonturen in een moderne setting en met een humoristische twist! In 'Scooby-Doo en Raad de Clou' komen gloednieuwe spannende mysteries langs die moeten worden opgelost. In de nieuwe afleveringen maken verschillende beroemdheden hun opwachting. Stap samen met bekende namen aan boord van de Mysterie Machine en maak je klaar voor avontuur!

Gloednieuwe afleveringen van 'Scooby-Doo en Raad de Clou'' zie je vanaf 20 april elke dag om 19.00 uur, alleen bij Boomerang!

PASEN BIJ BOOMERANG

VANAF 9 APRIL

Donderdag t/m dinsdag om 10.00 UUR

Vier Pasen samen met 'Baby Looney Tunes', 'New Looney Tunes', en Scooby-Doo Films! Vanaf 9 t/m 14 april zie je de leukste films en afleveringen van de voorbijkomen.

Voor ze grote Looney Tunes-sterren werden, waren ze de 'Baby Looney Tunes'! Half zo groot en twee keer zo lastig voor arme Granny. Bugs, Daffy, Taz, Tweety, Lola en Sylvester zijn bij elkaar, spelen met elkaar, en belanden met elkaar in Looney Tunes-achtige problemen. Je favoriete Looney Tuners in peuterformaat, ze zijn jong en klaar om wat herrie te schoppen!

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in 'New Looney Tunes'. Vriend of vijand, je lacht je krom met de ondeugende Bugs Bunny, Daffy Duck en de vele andere Looney Tunes! Geniet tijdens de Pasen ook van je favoriete Scooby-Doo films, elke dag om 15.00 uur.

09/04 Scooby-Doo! Stage Fright

10/04 Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster

11/04 Big Top Scooby-Doo!

12/04 Scooby-Doo! Abracadabra-Doo

13/04 & 14/04 Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon