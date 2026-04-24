Bokssensatie Gradus Kraus stapt in de ring tijdens 'Boxing Gladiators', live bij Videoland

Met 'Boxing Gladiators' krijgt het boksen in Nederland een vast podium. Op één avond komt de top van Nederland samen, met o.a. boksfenomenen Gradus Kraus, Geraldo Holzken en Tony Jas op de maincard. Wees erbij vanaf het begin, want de toekomst van het boksen begint nu. 'Boxing Gladiators' is op 9 mei live vanuit het Topsportcentrum in Rotterdam te streamen bij Videoland.

Op 9 mei keert Gradus Kraus terug in eigen land, waar hij in de ring stapt voor een van de grootste gevechten uit zijn carrière tot nu toe. De Nederlandse trots en ongeslagen lichtzwaargewicht zet zijn perfecte record op het spel in een explosieve confrontatie met de meedogenloze finisher uit het Verenigd Koninkrijk, Theo Brooks. Kraus komt met 10-0 naar Rotterdam, Brooks met 5-0. De andere namen op de main card zijn Geraldo Holzken, Tony Jas, Elaige Camara en Mike Horn. Die laatste neemt het op tegen Cristof Torres in het Benelux-titelgevecht.



Op het programma staan boksers die nu al tot de Nederlandse top behoren en op 9 mei wederom laten zien waarom zij de komende jaren gevolgd moeten worden. Ieder met een eigen verhaal, een eigen route op die ene plek waar zij het bewijzen. De ring.



Gradus Kraus

Als zoon van K-1-legende Albert Kraus kreeg de 24-jarige bokssensatie uit Oss de vechtsport van dichtbij mee, maar in de boksring schrijft hij zijn eigen verhaal. Inmiddels staat hij niet alleen bekend om zijn prestaties, maar ook om zijn walk-outs en dansjes met zijn dochter. Kraus is ongeslagen als profbokser, won acht van zijn tien partijen op knock-out en bezit de IBF Europese titel in het lichtzwaargewicht. Op 9 mei jaagt hij op zijn elfde overwinning tegen de eveneens ongeslagen Theo Brooks. Daarmee staan twee foutloze records op het spel, waarvan er na 9 mei nog maar één overeind blijft.



Geraldo Holzken

Geraldo Holzken is pas 19 jaar, maar draagt nu al een naam die in de vechtsport veel gewicht heeft. Als zoon van meervoudig wereldkampioen Nieky Holzken bouwt hij in de boksring aan zijn eigen pad. Op de card van 'Boxing Gladiators' krijgt hij opnieuw de kans om te laten zien dat zijn toekomst niet alleen in zijn achternaam zit.



Tony Jas

Tony Jas behoort tot de nieuwe generatie Nederlandse topboksers. De Haagse vechter is ongeslagen als profbokser en maakte eerder naam als wereldkampioen in het kickboksen. Met zijn overstap naar het boksen jaagt hij op een doel dat verder reikt dan Nederland.



Elaige Camara

Elaige Camara is een van de meest explosieve namen in de Nederlandse cruiserweight-divisie. Na een lange pauze keerde hij terug in de ring en bouwde hij in korte tijd een ongeslagen profrecord op. Zijn partijen staan bekend om druk, kracht en knock-outs.



Mike Horn

Mike Horn vecht op 9 mei om de Benelux-titel tegen Cristof Torres. De Zaanse bokser maakte indruk met zijn overstap naar het profcircuit en staat bekend om zijn explosieve stijl en vermogen om een partij in één moment te kantelen.



‘Boxing Gladiators’ vindt op vrijdag 9 mei plaats in het Topsportcentrum in Rotterdam en is vanaf 19.30 uur live te streamen bij Videoland. De uitzending wordt geproduceerd door Southfields.