'Boer zoekt Vrouw' reünie: Yvon Jaspers praat bij met alle boeren

'Boer zoekt Vrouw' reŁnie: Yvon Jaspers praat bij met alle boeren

Enkele maanden na de laatste opname praat Yvon Jaspers zondag 10 mei bij met alle boeren. Op een landgoed in Hoevelaken ontvangt ze, uiteraard op anderhalvemeter afstand, de boeren die in september vorig jaar begonnen met hun zoektocht naar de liefde.

Sommigen komen met partner, anderen alleen. Een enkeling kampt met lichte verkoudheidsklachten, om die reden praat ze met hen online over hoe het nu met ze is.

Hoe is het bijvoorbeeld met boer Jan en Nienke? Tijdens de citytrip kreeg Nienke opeens twijfels. Heeft Jan die weg kunnen nemen of is het sprookje voorbij? Hoe kijken boer Geert en Angela terug op de afgelopen maanden, nadat zij op het weekendje weg besloten dat ze geen gezamenlijke toekomst hadden? Heeft boer Bastiaan zich inmiddels kunnen neerleggen bij het feit dat Milou niet heel snel bij hem in zal trekken op de boerderij in Zeeland? Hebben boer Geert Jan en Karine stappen gezet in hun prille relatie? En hoe is het nu met boerin Annemiek? Een liefde heeft ze er nog niet aan overgehouden, maar wat heeft meedoen aan 'Boer zoekt Vrouw' haar wél gebracht?

Ook de vijf boeren die online werden gevolgd komen langs in deze uitzending. Zoals boer Willem die tijdens het brieven brengen werd verrast met zijn briefschrijfsters. Voelt hij voor het allereerst in zijn leven kriebels voor een van hen? Hoe gaat het met boer Frans, die onverwachts zijn keuken vol had met leuke mannen? En hoe is de zoektocht gegaan bij boer Ronald die meteen met briefschrijfster Evelien ging facetimen, boer John die echt niet meer elke dag alleen wil eten en boer Johan die zich eenzamer dan ooit voelt sinds hij zijn geboortegrond verruilde voor een boerderij in de Beemster?

'Boer zoekt Vrouw', zondag 10 mei om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.