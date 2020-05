'Boer zoekt Vrouw': boeren op citytrip met hun kersverse liefdes

In 'Boer zoekt Vrouw' van zondag 3 mei zijn de kaarten geschud, de keuzes gemaakt. De stellen gaan op citytrip.

Boer Geert Jan gaat met Karine naar Malta. Geert Jan wil deze dagen zijn hart openen voor Karine: 'Nu zijn we een-op-een en moet ik kenbaar maken aan haar wat ik voor haar voel. Ik denk dat als ik dat niet ga zeggen, zij het ook niet zegt, dan laat zij ook het achterste van haar tong niet zien.' De twee lachen wat af en hebben de grootste lol. Maar gaan de gesprekken ook dieper? Stelt Karine zich open voor Geert Jan?

De champagne gaat open op de hotelkamer van boer Jan en Nienke in Edinburgh (Schotland). Ze beginnen vol goede moed aan de citytrip. Dit zou het begin moeten zijn van een mooie toekomst samen. Maar toch vindt Nienke het spannend zich helemaal over te geven aan haar gevoel, de onzekerheid slaat toe. Emotioneel spreekt ze haar twijfels uit bij Jan.

In regenachtig Navarra (Spanje) kruipen boer Geert en Angela onder een paraplu. 'Op deze reis wil ik uitvinden of er echt een klik is en of ze echt bij mij past. Daar kom ik nu achter', aldus Geert. Voor Angela is de klik er en dat wil ze ook graag van Geert horen. Voelt hij hetzelfde voor haar als zij voor hem?

Sneeuwwit landschap, prachtig noorderlicht. Boer Bastiaan en Milou zouden het allemaal kunnen zien in Lapland, maar ze hebben alleen oog voor elkaar. Bastiaan heeft zijn vrouw gevonden en geniet. 'Ik vind het heel bijzonder. Ik word hier wakker midden in de natuur en dat naast Milou. Ja, het leven mag zo blijven, er hoeft niks meer te veranderen.' Is de afstand tussen Zeeland en Frankfurt geen probleem meer?

Boerin Annemiek begint van voor af aan en heeft een eerste afspraakje met de Brabantse Bram. Hij komt op de motor, ze gaan paardrijden en hebben een afsluitende borrel. Zou dit dan de man zijn die Annemieks hoofd op hol brengt?

