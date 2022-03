Boer Hans zwaait eerste logée uit in 'Boer zoekt Vrouw'

In 'Boer zoekt Vrouw' valt op de vijf boerderijen de avond. Het begint een klein beetje te wennen om de hele tijd met z'n vieren te zijn. De boeren brengen ieder op hun eigen manier de avond door met hun drie logé(e)s.

Bij boer Hans komt Yvon Jaspers langs. Het eerste keuzemoment staat voor de deur.

Bij boerin Janine gaan ze gourmetten en delen met elkaar verhalen over vorige relaties. Michiel: 'De verwachtingen die ik had komen helemaal uit, ik heb het hier enorm goed naar mijn zin.' 'De aandacht van Janine trekken, valt nog niet mee', meldt Sander. En de heren merken hoe slecht Janine tegen haar verlies kunnen bij het potje kaarten.

De dames van boer Hans hebben al een heel leven achter zich en hier wordt meteen open over gesproken. 'Als je een toekomt met iemand wil hebben, moet je zijn verleden kennen', zo zegt Margriet. 'Ze hebben allemaal veel meegemaakt en hun hart op de goede plek', vertelt Hans en verwent zijn dames met hubkes, speciale broodjes, aan het ontbijt. Het lijkt wel vakantie.

'Rob, kan jij ook goed luisteren?' Wendy kopt de vraag maar even in. Boer Rob vindt het erg goed dat ze dat zegt. 'Daar kan ik alleen maar van leren'. De vrouwen zijn kritisch. Met een kopje thee wordt er door Rob voor deze dames muziek gemaakt. 'In de muziek leg ik al mijn emoties'. En het raakt Sonja direct: 'Wat me raakte in het verhaal is de zoektocht naar de ware liefde'. Dat is de reis, muziek ontroert. Dat is het ultieme.'

Bij boer Evert is het een drukke boel. Er is altijd leven. Hij krijgt steeds een beter beeld van zijn logé(es). En onder het genot van een heerlijk gemaakte appeltaart maken ze langzaam maar zeker steeds beter kennis met elkaar. De volgende ochtend beginnen ze de dag in de stal. Maud vindt het wat lastiger om echt contact met Evert te krijgen. Cora vindt hem hartstikke leuk maar merkt ook dat het anders is nu ze logeert op de boerderij. Ze vindt het moeilijk om op deze manier te moeten strijden voor een man.

In een relaxte sfeer onderwerpen de logé(e)s Jouke aan een vragenvuur. Marion: 'Tot nu toe voelt het heel goed. Ook onderling met de meiden.' Het is de volgende dag weer vroeg dag. Lotte heeft maar een uurtje geslapen. En ondanks dat boer Jouke liever alleen in de stal is, vindt hij het nu echt reuze gezellig: 'Iedereen is zo enthousiast en ze weten wat ze doen natuurlijk. Ik vind het leuke dames en we hebben al best oogcontact.'

Yvon Jaspers meldt zich op de boerderij bij Hans. Het eerste keuzemoment nadert, de eerste date wordt uitgezwaaid op zijn boerderij. Was deze keuze een opluchting of juist heel lastig?

De dates leren steeds meer over het leven op de boerderij. Kunnen ze zich voorstellen dat dit ooit hún leven is? Voor één iemand is dat in ieder geval niet zo…

