Bob Zimmerman en Judith & Tineke Steenbrink zondag in 'Podium Witteman'

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt zondag componist Bob Zimmerman, Judith en Tineke Steenbrink en Holland Baroque, pianoduo Scholtes & Janssens, Dianto Reed Quintet, en leden van het Metropole Orkest.

Componist Bob Zimmerman heeft zijn hele leven al een fascinatie voor de film. Hij heeft dan ook veel filmmuziek gecomponeerd, o.a. voor 'De nieuwe wildernis'. Aan tafel bij Paul legt hij uit hoe beeld en muziek idealiter samengaan. Het Metropole Orkest speelt Zimmermans arrangement van de muziek van Bernard Hermann voor de Hitchcock-klassieker 'Vertigo'.

Judith en Tineke Steenbrink, artistiek leiders van ensemble Holland Baroque, zijn geboren en getogen in Boxmeer, op een steenworp afstand van een eeuwenoud karmelietenklooster. De muzikale geschiedenis van het klooster ligt hen na aan het hart, in het bijzonder het werk van priester/componist Benedictus Buns (1642-1716). In 'Podium Witteman' horen we van Buns een Magnificat, uitgevoerd door de sopranen Deborah Cachet & Céline Scheen, countertenor Alex Potter, tenor Mirko Ludwig, basbariton Dominik Wörner en Holland Baroque!

Het Dianto Reed Quintet is de winnaar van het Grachtenfestival Conservatorium Concours 2021. De vijf Spaanse houtblazers, die elkaar hebben leren kennen op het Conservatorium van Amsterdam, kregen volop lof van de jury, waarbij aanprijzingen klonken als 'uitstekende interactie' en 'krachtige podiumprésence'.

Floris Kortie is geboeid door wat men het mozarteffect is gaan noemen. Volgens die theorie zou de muziek van Mozart het ruimtelijk inzicht bevorderen en zelfs epilepsiepatiënten kunnen helpen. Met name de Sonate voor twee piano’s in D groot zou dit effect oproepen. We nemen de proef op de som met Pianoduo Scholtes & Janssens!

Mike Boddé gaat ons uitleggen hoe je van eenvoudige oorwurmen als bijvoorbeeld 'De Vogeltjesdans' echt goede muziek kunt maken!

In 'Podium Witteman Extra' duikt Floris Kortie in het ambacht van de filmmuziek. Hij gaat op bezoek bij studenten van de opleiding Muziek en Technologie aan de HKU. Ook gaat Mike Boddé in gesprek met filmcomponist Bob Zimmerman. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

In de 'Podium Witteman Podcast' vraagt Floris Kortie zich af: wat was de grootste hit van de zeventiende eeuw? Fluitist Saskia Coolen en luitist Arjen Verhage van ensemble 'Camerata Trajectina' vertellen hem alles over de oorwurmen, meezingers en inhakers uit de tijd van Sweelinck. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 28 februari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.