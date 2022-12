BNNVARA brengt kerst- en eindejaarsspecials om de donkere dagen mee door te komen

Rondom de feestdagen snakt iedereen naar liefde. En daarom is het First Dates Restaurant omgetoverd tot een winterwonder paradijs. Tijdens de kerstspecials halen Victor, Denice en de rest van het liefdesteam alles uit de kast om singles uit heel Nederland onvergetelijke feestdagen te bezorgen.

Lukt het hen om iemand aan een nieuwe liefde te helpen? In de kerstafleveringen komen niet alleen nieuwe singles langs, maar er keren ook oude bekenden terug. Coby (81) en Yvo (78) vonden elkaar tijdens hun date. Tijdens het kerstdiner blikken ze terug op hun ‘lovestory’. Ook opent Denice de deur voor een trio. Dickey (49) en Leon (59) gingen eerder op date en dat klikte goed, maar de afstand tussen beide bleek toch te groot. Dickey koppelde Leon aan zijn ex en goede vriend Maarten en dat werd een groot succes. Ze vertellen er alles over aan de bar bij Victor.

'First Dates Kerst'

19 december t/m 23 december om 19.30 uur op NPO 3.

'Au Pairs Kerstspecial'

21 december op NPO Start en 28 december om 22.00 uur op NPO 3.

Emma’s avontuur als au pair afgelopen seizoen was een ware rollercoaster. Ze werd verliefd, worstelde met uit de kast komen en zorgde ondertussen in haar eentje voor de drie kinderen in Miami. En zo ontstond er een bijzondere band tussen Emma en haar gastgezin. Zo bijzonder dat ze besluit terug te keren naar Miami voor het Thanksgiving diner. Is de band tussen Emma en het gastgezin nog steeds zo hecht? Zijn Emma en Bella nog steeds samen of was de verliefdheid van korte duur? Vindt ze een oplossing voor dat ene heftige probleem dat haar zo dwarszit: alopecia? En hoe reageert Karmel op de bijzondere gast die Emma als verrassing meeneemt naar het Thanksgiving diner?

'Je Mag Ook Helemaal Niets Meer'

22 december om 20.25 uur op NPO 3.

Heb je met de feestdagen veel etentjes voor de boeg, maar heb je geen idee aan welke onderwerpen je beter je vingers niet kan branden? Staat je woke-radar niet helemaal goed afgesteld? Of heb je gemist waar in 2022 ophef over is geweest? Dan is dit je kans om je kennis helemaal bij te spijkeren en te ontdekken wat wél, maar vooral wat je níet meer mag in het nieuwe jaar. In ‘Je Mag Ook Helemaal Niets Meer’, gepresenteerd door Erik Dijkstra en Frank Evenblij, testen zeven opiniërende bekende Nederlanders hun kennis over de ophef van het afgelopen jaar. De BN'ers die meedoen zijn Rick Paul van Mulligen, Herman Brusselmans, Sunny Bergman, Arno Kantelberg, Nilüfer Gündoğan, Selma Omari en Gergory Sedoc. Allemaal hebben ze een uitgesproken mening over de omstreden onderwerpen die aan bod komen.

'Het Wetenschappelijk Jaaroverzicht 2022'

23 december om 20.30 uur op NPO 2.

Samen met Nobelprijswinnaar en hoogleraar scheikunde Ben Feringa en collega-hoogleraren Beatrice de Graaf en Marcel Levi ziet Astrid Joosten om naar het jaar 2022 met de blik van de wetenschap. In dit jaaroverzicht komen wetenschappelijke ontwikkelingen en interessante doorbraken aan bod, die ons helpen de wereld beter te begrijpen. Had de wetenschap de oorlog in Oekraïne kunnen voorspellen? Wat is stochastisch terrorisme en hoe gevaarlijk is het? Helpt de CRISPR-Cas gentherapie bij de genezing van verschillende erfelijke ziektes? En gaat het wetenschappers lukken om materialen te ontwikkelen die CO2 onttrekken aan de lucht?

'De Nationale 2022 Test'

29 december om 20.25 uur op NPO 3.

Het jaar zit er weer bijna op, tijd dus om terug te blikken op 2022! In ‘De Nationale 2022 Test’ testen Emma Wortelboer en Patrick Lodiers de kennis van het publiek én zeven bekende Nederlanders aan de hand van 20 vragen. De BN’ers die dit jaar meedoen hebben allen op hun eigen manier hun stempel op 2022 gedrukt. Zo doet Richard Groenendijk mee, hij won dit jaar voor de tweede keer de Poelifinario prijs. Sarita Lorena gaat ook de uitdaging aan, zij was de grote verrassing van het afgelopen seizoen van Beste Zangers. En ook niemand minder dan Fawry not Sawry zal deelnemen, hij nam dit jaar afscheid van zijn titel als ‘juiceking’. Verder doen ook Maxime Meiland, Rob Goossens, Gert-Jan Segers en Catherine Keyl mee. Wat was er groot in het nieuws en wat speelde er op het gebied van politiek, sport, muziek en in de media? Je ziet het in tijdens ‘De Nationale 2022 Test’!

'Media Inside Oudejaarsshow'

30 december om 20.20 uur op NPO 3.

Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen nemen in deze feestelijke special het afgelopen mediajaar door. Met een aantal vrienden van de show, onder wie Emma Wortelboer, bespreken ze alles wat hun is opgevallen. Welke programma’s zijn bijgebleven en welke noopten tot zappen? Welke verslaggever maakte reportages om van te genieten en wie verdient een tweede kans? En hoe moet het verder met al die sterren die van hun voetstuk vallen? Daarnaast is er een extra lang Briefje van Marcel en zijn er hoofdrolspelers van het briefje te gast. Knallen met die show - en knallend het jaar uit!

'Claudia de Breij: Oudejaarsconference 2022'

31 december om 22.20 uur op NPO 1.

Claudia de Breij doet het weer! Na twee succesvolle edities in 2016 en 2019 komt de cabaretière terug met haar derde ‘Oudejaarsconference’. De Breij is tot op heden nog de steeds de enige vrouw die de Oudejaarsconference op NPO 1 voor haar rekening nam. Haar bejubelde oudejaarsconference van 2019 noemde het NRC Handelsblad in een viersterrenrecensie 'een vrijwel ideale oudejaarsconference'. Goed nieuws dus dat Claudia het wéér doet: het jaar fileren. Dit jaar op Oudejaarsavond live vanuit Groningen.

Nieuwjaarsconcert

1 januari om 18.45 uur op NPO 2.

Op Nieuwjaarsdag blaast het Nederlands Blazers Ensemble het publiek in het Concertgebouw in Amsterdam traditiegetrouw feestelijk en vol verrassing, verrukking en ontroering het nieuwe jaar in. Het thema is dit jaar ‘Smartlappen’. Naast de Blazers staan ook weer de composities van jonge winnaars van de compositiewedstrijd 'Op weg naar het Nieuwjaarsconcert' centraal. Dit concert is de best mogelijke muzikale start van het nieuwe jaar.