BNNVARA brengt '2Doc: Sexual Healing': Een zoektocht naar intimiteit

Hoe frustrerend is het als je door je beperking, maar met een gezond libido, nooit intimiteit of seks kunt ervaren? Of wanneer je je hele leven alleen functioneel wordt aangeraakt door hulpverleners?

En klopt het dat je door seks en intimiteit een heler mens wordt? '2Doc: Sexual Healing' onderzoekt het antwoord op deze vragen aan de hand van het verhaal van Evelien en haar zoektocht naar intimiteit. Evelien is 53 en spastisch vanaf haar geboorte, ze heeft slechts een paar teleurstellende seksuele ervaringen op zak maar wil het daar niet bij laten zitten. Nadat ze, als gevolg van haar handicap, jarenlang is genegeerd waar het gaat om intimiteit, gaat ze daar nu verandering in brengen. Tijdens haar persoonlijke reis ontdekt Evelien nieuwe dingen bij zichzelf en haar lichaam. Ondanks haar onzekerheden stelt ze zich langzaam open voor behoeften en verlangens die ze tot nu toe altijd heeft weggestopt. Haar ontluikende nieuwsgierigheid en enthousiasme botsen met een diepgeworteld laag zelfbeeld maar daardoor laat ze zich niet uit het veld slaan.

'Sexual Healing' is een documentaire over de noodzaak van intiem, menselijk contact en hoe complex het kan zijn om dat te verwezenlijken wanneer seks hebben niet vanzelfsprekend is.

Eerlijk, stoer en ontwapenend toont regisseur en Gouden Kalf-winnaar Elsbeth Fraanje hoe Evelien het onderbelichte aspect van intimiteit werkt bij een grote groep mensen waar we doorgaans niet bij stilstaan. Deze expeditie naar intimiteit en geborgenheid laat een heel palet zien van diep-menselijke emoties die naar boven komen drijven: de diepgewortelde angst voor afwijzing en er niet toe doen; universele hunkering naar erkenning; gevoelens van jaloezie die botsen met onze wens om exclusiviteit te ervaren van liefde; de diepe onzekerheid die we kunnen voelen om iemand te ontmoeten. Daarmee staat Eveliens zoektocht voor ons allemaal.

'2Doc: Sexual Healing' is een coproductie van Tangerine Tree en BNNVARA.

'Sexual Healing' heeft een verdiepende podcast

In de zesdelige verdiepende podcastreeks 'Sexual Healing: de podcast' ontvangt Jurre Geluk diverse gasten, partners, verzorgers en sekswerkers, met wie hij een openhartig gesprek aangaat. Met hen praat hij over intimiteit voor mensen met een beperking of aandoening waarbij niet alles vanzelfsprekend is. 'Sexual Healing: de podcast' met Jurre Geluk is vanaf 9 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app, of de NPO luister-app.

'2Doc: Sexual Healing' is op maandag 16 mei om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.