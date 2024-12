'BinnensteBuiten' winterspecial met vogelexpert Arjan Dwarshuis

De winter staat centraal in de slotaflevering van de 'BinnensteBuiten' special: Nederland, Waterland, Vogelland. Natuurgids en vogelexpert Arjan Dwarshuis neemt de kijker mee op vogelsafari door betoverende, winterse en waterrijke natuurgebieden in eigen land.

Zo spot hij de koning onder de vogels in de Oostvaardersplassen: de imposante zeearend. Daarnaast wordt hij verrast door een overzwemmende ree. De aflevering is te zien op woensdag 11 december om 19.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

In deze indrukwekkende vierdelige natuurserie worden meer dan honderd unieke vogelsoorten spectaculair en filmisch in beeld gebracht. Bekende vogelaar Arjan Dwarshuis laat op bevlogen wijze zien dat waterrijke natuurgebieden van levensbelang zijn voor miljoenen vogels. Het vierde en laatste deel van deze special staat volledig in het teken van de winter. Arjan spot bijzondere vogels, omlijst door de mooiste winterse landschappen, zoals de imposante zeearend. Arjan: 'Het is heel cool dat de zeearend, de koning van het Noordwest-Europese luchtruim, Nederland heeft teruggevonden.'

Naast de Oostvaardersplassen neemt Arjan de kijker mee op vogelsafari naar de Biesbosch en het Landje van Geijsel. In deze schitterende natuurgebieden toont hij onder andere het sierlijke baardmannetje en deelt hij zijn passie voor vogels.

Arjan Dwarshuis

Arjan Dwarshuis is al sinds zijn jeugd gefascineerd door vogels en werkt inmiddels al jaren als beroepsvogelaar. In 2016 brak hij een wereldrecord door in één jaar tijd 6.852 verschillende vogelsoorten waar te nemen. In de 'BinnensteBuiten'-specials van KRO-NCRV bezoekt Arjan belangrijke waterrijke natuurgebieden en gaat hij in gesprek met boswachters, ecologen en onderzoekers over het belang van bescherming van onze kwetsbare ecosystemen. Ook gaat de vogelexpert op zoek naar oplossingen om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen en deelt hij hoopvolle succesverhalen.

Knooppunt van ‘vogel-snelwegen’

Nederland is als uniek deltagebied van cruciaal belang voor veel Europese trekvogels en ligt op een knooppunt van ‘vogel-snelwegen’. De belangrijkste migratieroutes uit Siberië, Scandinavië, Groenland en de Britse eilanden komen in Nederland samen en vormen de Oost-Atlantische trekroute, die jaarlijks door miljarden vogels wordt gebruikt. Door klimaatverandering, verstedelijking en overbevissing komen echter steeds meer vogelsoorten in de knel. Als we niets doen om deze achteruitgang te stoppen, zullen veel soorten verdwijnen of zelfs uitsterven.Met deze serie wil KRO-NCRV bijdragen aan meer bewustzijn en een groter draagvlak voor natuurherstel en bescherming in Nederland.

De vierdelige serie is geproduceerd door Visual Noise in samenwerking met KRO-NCRV.

'BinnensteBuiten' special winter: Nederland, Waterland, Vogelland is te zien op 11 december 2024 om 19.05 uur bij KRO-NCRV op NPO2.