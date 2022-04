Bijzondere reportage 'Spoorloos': Nurija vindt vader in Rusland

'Spoorloos' komt met een bijzondere follow up, gefilmd in een winters Rusland, van het verhaal van de FC Twente voetbalster Nurija van Schoonhoven.

Toen Nurija twee jaar oud was werd ze geadopteerd vanuit Rusland. In het najaar van 2019 vond ze haar biologische moeder Railya terug, in een psychiatrische kliniek aan de Wolga. Het was prachtig en vreselijk tegelijk. En het veranderde haar leven, voorgoed. Railya bleek schizofreen en Nurija schrok erg van de omstandigheden in de kliniek waar haar moeder verbleef. Daarom regelde Nurija een nieuwe arts, die andere medicijnen voorschreef. Sindsdien kan Railya weer bij haar zus wonen, in het huisje dat Nurija heeft laten opknappen.

Railya vertelde aan Nurija wie haar biologische vader is. In december reisde Nurija opnieuw met Spoorloos naar Rusland om hem te ontmoeten. Zijn andere dochter, Nurija’s halfzus, raadt haar het contact met hun vader af. Nurija zette toch door, met een aangrijpende ontmoeting tot gevolg.

Deze bijzondere reportage van 'Spoorloos' is maandag 4 april vanaf 21.20 uur op NPO 1 te zien.