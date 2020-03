Bevlogen gesprekken in nieuwe seizoen 'Café Lazarus'

Bevlogen gesprekken in nieuwe seizoen 'Caf Lazarus'

Foto: Evangelische Omroep - © Wiilem Jan de Bruin 2019

Op de late maandagavond voert presentator Marleen Stelling gesprekken met gepassioneerde en moedige gasten die de wereld willen veranderen. Wat houdt hen gaande en hoe blijven ze veerkrachtig?

Vanuit 'Café Lazarus' klinken in deze nieuwe vierdelige reeks krachtige en kwetsbare verhalen én natuurlijk muziek met soul. Dit seizoen schuiven onder andere Clarice Gargard, Alicja Gescinska, Chantal Suissa en Roelof ten Napel aan bij Marleen aan tafel. Acteur en theatermaker Bright Richards staat achter de bar en deelt zijn observaties over samenleven in divers Nederland.

Presentator Marleen Stelling: 'Ik word er enthousiast van dat er generatiegenoten zijn die de vinger op de zere plek leggen en zich niet laten ontmoedigen. Ik kan zelf mijn hoofd nog weleens breken over dingen die ik in de samenleving mis zie gaan; mensen die niet tot hun recht kunnen komen, die niet in het licht kunnen staan. Ook in dit nieuwe seizoen ga ik opnieuw het gesprek aan met wereldveranderaars. Met mensen die de wereld willen verbeteren en zich hier actief voor inzetten. Dat geeft mij hoop.'

Verzet en zusterschap

In de eerste aflevering is Clarice Gargard te gast. Ze is journalist, columnist voor NRC, was afgelopen jaar VN-vrouwenvertegenwoordiger en won een Gouden Kalf voor de documentaire 'Daddy and the Warlord/de waarheid over mijn vader'. Clarice neemt schrijver Karin Amatmoekrim mee naar het café. Marleen praat met hen over zusterschap, verzet, nieuwsgierigheid en echt naar elkaar luisteren. Ook is er blues van Michael Prins.

Leugens en waarachtigheid

In de tweede aflevering bezoekt de Pools-Belgische filosoof en schrijver Alicja Gescinska het café. Ze schrijft het essay voor de maand van de filosofie (verplaatst naar juni) met de naam 'Kinderen van Apate – over leugens en waarachtigheid'. Alicja houdt hierin een pleidooi voor de herwaardering van waarachtigheid in tijden van fake news en factfree politics. Ze neemt de gelauwerde Belgische schrijver en activist David Van Reybrouck mee. Marleen praat met hen over waarachtigheid, betrokkenheid en het terugwinnen van vertrouwen in de politiek. Berget Lewis brengt de soul in deze aflevering.

Pesach en Mimouna

Chantal Suissa is te gast in de derde aflevering. Ze stond aan de wieg van 'Mo & Moos', een dialooggroep waarin Joodse en islamitische twintigers en dertigers elkaar ontmoeten. Chantal neemt Fatima Akalai mee. Samen gaan ze met het Joodse Pasen - Pesach - voor de eerste keer Mimouna vieren. Mimouna werd in Marokko gevierd op de laatste dag van Pesach en is een feest van verbinding. Marleen praat met hen over framing, elkaar leren kennen en menselijkheid. Er is muziek van de Amsterdam Klezmer Band.

Jonge dichters en poëzie

Roelof ten Napel is te gast in de laatste aflevering en heeft net een nieuwe poëziebundel uitgebracht genaamd 'In het vlees'. De poëzie gaat over de vraag wat het betekent om pijn te lijden, lief te hebben en te sterven en voor wie je dat doet. Voor hem is dichten een proces dat lijkt op bezinning of meditatie. Ook Anne-Fleur van der Heiden zit aan tafel. Zij heeft recent de nieuwe bundel 'Zaailingen' uitgebracht. Poëzie raakt haar tot in haar ziel. Marleen praat met hen over hoe je in een paar regels een hele wereld kunt oproepen en ze lezen hun 'Paasgedicht' voor. Ook is er muziek van The Soul Preacher.

'Café Lazarus' is het tv-programma van Lazarus.nl, het progressief christelijke platform van de Evangelische Omroep.