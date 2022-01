Bestseller-auteur 'Het Zoutpad' Raynor Winn in 'Jacobine op 2'

Hoe zet je de volgende stap als je alles hebt verloren? In een speciale aflevering van KRO-NCRV's 'Jacobine op 2' spreekt Jacobine Geel over dit thema met de Britse schrijver Raynor Winn.

Het is het eerste interview op de Nederlandse televisie van de schrijfster van de internationale bestsellers Het zoutpad en De wilde stilte. Raynor Winn vertelt over haar bijzondere wandeltocht langs de ruige kliffen van Cornwall; van dakloos zijn naar een nieuw leven.

Een paar jaar geleden verloren Raynor Winn en haar man Moth hun boerderij op het Britse platteland. Op slag werden ze dakloos. Tot overmaat van ramp kreeg Moth in die tijd te horen dat hij aan een terminale hersenziekte leed. Het stel besloot te gaan wandelen, over het South West Coast Path aan de kust van Cornwall.

Het werd een tocht vol ontberingen, maar ook met bijzondere ontmoetingen en waardevolle inzichten. Wonder boven wonder werden Moths klachten minder ernstig, naarmate de tocht vorderde. Juist het verlies van alle zekerheden bracht Winn en Moth dichter bij de natuur, en bij elkaar. De rauwe essentie van het leven kwam bloot te liggen. 'Wanneer je alles verliest leidt dat ook tot een bijzonder gevoel van vrijheid', zegt Winn tegen Jacobine.

Met haar bijzondere verhaal biedt Winn houvast en inspiratie aan iedereen die met tegenslag te maken krijgt. 'Er zijn maar weinig mensen die door het leven gaan zonder momenten waarop alles in duigen lijkt te vallen, financieel, emotioneel of qua gezondheid', aldus Winn. 'De emoties van angst en hoop die daarbij horen delen we met al onze medemensen. Daarin een schuilt een grote verbindende kracht.'

Inmiddels heeft Raynor Winn honderdduizenden mensen geïnspireerd om een eenvoudiger leven te gaan leiden, meer in verbinding met de natuur. Want, zegt de bevlogen schrijfster, we hebben de natuur allemaal nodig, als de lucht die we inademen. Het is een boodschap die in coronatijd alleen maar relevanter is geworden. Veel mensen hebben inmiddels de kracht van wandelen ontdekt. In Nederland zijn meer dan 200.000 exemplaren verkocht van Het zoutpad.

