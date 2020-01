Bert Haandrikman, Susan Smit, Astrid Sy en Kim-Lian van der Meij te gast bij 'Tijd voor MAX'

Foto: © Omroep MAX 2018

Van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 januari ontvangen Sybrand en Martine weer veel gasten bij 'Tijd voor MAX'. Onder anderen Bert Haandrikman, Susan Smit, Astrid Sy en Kim-Lian van der Meij zijn deze week in de studio te gast.

Op maandag 27 januari is er geen uitzending van 'Tijd voor MAX' in verband met de herdenking van 75 jaar bevrijding Auschwitz. De 'Tijd voor MAX'-week begint daarom deze keer op dinsdag 28 januari. Tel Aviv, de stad die het Eurovisie Songfestival 2019 organiseerde, draagt vandaag de sleutel over aan Rotterdam, de organisator van het Eurovisie Songfestival 2020. Aansluitend aan de sleuteloverdracht volgt de officiële loting om, onder toeziend oog van de EBU, te bepalen in welke van de twee halve finales de deelnemende landen aantreden. In de studio is radiopresentator en songfestivalliefhebber Bert Haandrikman om te vertellen hoe één en ander in zijn werk gaat.

Ook schrijver Susan Smit is te gast. Woensdag verschijnt haar boek Tropenbruid, over een weesmeisje dat aan het begin van de vorige eeuw probeert haar leven een andere wending te geven door te reageren op een huwelijksadvertentie van iemand in Nederlands-Indië. In de keuken staat Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven.

Op woensdag 29 januari maken we kennis met historicus Astrid Sy, de nieuwe presentator van het geschiedenisprogramma van de VPRO en NTR 'Andere Tijden'. Breken er met haar ook andere tijden aan voor het programma? Ook voormalig topschaatser Marianne Timmer schuift bij Sybrand en Martine aan om te vertellen over haar ervaringen bij de Jeugd Olympische Spelen, die deze maand plaatsvonden in het Zwitserse Lausanne. Marianne was hierbij aanwezig als chef de mission van Team NL.

Op donderdag 30 januari is Kim-Lian van der Meij te gast. Vanaf deze week is zij de nieuwe presentator van 'Mensenkennis'. 'Mensenkennis' wordt gespeeld met een 100-koppig publiek dat aan de hand van filmpjes vragen gesteld krijgt. Ook is de 'Heel Holland Bakt'-afvaller van deze week te gast. Het optreden is van VOF de Kunst. In de nieuwe theatershow van de band, Het bloed kruipt (waar het niet gaan kan) brengen ze nieuwe liedjes, oude hits, meezingers én luisterliedjes ten gehore. Voor 'Tijd voor MAX' hebben ze uit dat ruime aanbod iets heel moois geselecteerd.

We sluiten de week op vrijdag 31 januari af met een optreden van artiest Shirma Rouse en zanger en acteur Charly Luske. Beiden zijn in maart te zien op het nieuwe popfestival Ode in Ahoy. In de keuken staat topkok Mounir Toub.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1.