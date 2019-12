Beleef samen met Marco, Linda en Jochem een fantástisch oud en nieuw op SBS6

Foto: SBS6/Talpa Network - © Roy Beusker 2019

Vanaf maandag 30 december staat de avondprogrammering op SBS6 in het teken van drie iconen: Marco Borsato, Linda de Mol en Jochem Myjer.

Op 30 december zien we een persoonlijke terugblik van Marco Borsato op zijn recordbrekende concertreeks in de Rotterdamse Kuip. Vervolgens zijn op oudejaarsavond de hoogtepunten van deze concertreeks te zien in 'Marco Borsato, Live in De Kuip'. Hierop aansluitend tellen we met een speciale aflevering van 'Ik hou van Holland' ouderwets gezellig af naar de jaarwisseling. De tv-première van 'Adem in, adem' uit, de veelgeprezen cabaretshow van Jochem Myjer, staat op nieuwjaarsavond op het programma.

'Marco Borsato, De weg naar De Kuip': Vijftien jaar na zijn laatste veelgeprezen concertreeks in het Rotterdamse stadion, staat Marco Borsato in de zomer van 2019 weer in De Kuip. In totaal heeft Borsato al 9 keer in het stadion opgetreden en met deze 5 shows verbreekt de zanger het oude record van The Rolling Stones (10 x De Kuip). In 'Marco Borsato, De weg naar De Kuip' vertelt Marco op een persoonlijke manier hoe hij deze route heeft ervaren. Uitzending: 30 december 21.30 uur.

'Marco Borsato, Live in De Kuip': Op oudejaarsavond is het tijd om het visuele spektakel te aanschouwen. Uiteraard komen zijn grootste hits voorbij en zien we de gastoptredens van onder andere Davina Michelle, Maan, André Hazes, Lil Kleine en Armin van Buuren. Uitzending: 31 december 20.00 uur.

'Ik hou van Holland oudejaarsspecial': In een speciale oudejaarsvariant van 'Ik hou van Holland' worden Linda de Mol en teamcaptains Guus Meeuwis en Jeroen van Koningsbrugge vergezeld door niemand minder dan Merel Westrik, Martien en Maxime Meiland, Elise Schaap, Cornald Maas en Jan Versteegh. Ook zal een speciale gast een spetterend muzikaal optreden verzorgen. Er zijn in deze oudejaarsspecial extra veel spellen verwerkt en alle vragen hebben betrekking op het afgelopen jaar. Uiteraard tellen Linda en haar gasten in de studio af naar 12 uur. Uitzending: 31 december 22.00 uur.

'Jochem Myjer: Adem in, adem uit': Na vier uitverkochte theaterseizoenen zal Jochem Myjers show Adem in, adem uit eindelijk op televisie te zien zijn. Jochem heeft zijn voorstelling ruim 300 keer gespeeld en er zijn honderdduizenden kaarten verkocht, maar alsnog grepen vele fans mis. De succesvolle show is in Koninklijk Theater Carré geregistreerd en wordt op nieuwjaarsavond integraal bij SBS6 uitgezonden. Uitzending: 1 januari 20.30 uur.