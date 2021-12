'Bed & Breakfast' vrijdag in Brabant en Limburg

Foto: © Omroep MAX 2020

Vrijdag zendt MAX weer 'Bed & Breakfast' uit. In het programma testen bed & breakfast-eigenaren elkaars onderneming. Ze logeren bij elkaar en bepalen zelf wat ze hun verblijf waard vinden. In deze aflevering verblijven de deelnemers in Brabant en Limburg.

Hugo en Leila runnen een bed & breakfast in de buurt van Eindhoven. Zij hebben elkaar 27 jaar geleden ontmoet in Marokko, waar Leila vandaan komt. Vervolgens is de onderneming van Jo en Wim in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas aan de beurt. Jo verrast zijn gasten tijdens een borrel met zijn oude draaiorgeltje. Tot slot reizen de deelnemers naar de b&b van Maud en Vincent, in het gebied van de bokkenrijders. Ze nemen het gezelschap mee naar plekken waar de bokkenrijders hun sporen hebben nagelaten.

'Bed & Breakfast', vrijdag 3 december om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.