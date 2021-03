'Bed & Breakfast' is terug bij MAX

MAX komt terug met vijf gloednieuwe en vermakelijke afleveringen van 'Bed & Breakfast'. In het programma testen enthousiaste b&b-houders elkaars onderneming.

De gasten mogen zelf bepalen wat zij hun verblijf waard vinden. Welke b&b wordt als beste beoordeeld?



Aflevering 1

In deze aflevering van 'Bed & Breakfast' beginnen we in het mooie Zeeland. Ilse en Patrick runnen hier hun b&b. Patrick was vroeger profvoetballer in België en in hun verblijf hangt een muur vol met ingelijste voetbalshirts die hij kreeg of kocht op veilingen. De twee nemen hun gasten mee naar de plaatselijke voetbalclub voor een potje wandelvoetbal. Ook Judith en Willem runnen hun b&b in Zeeland. De gasten logeren achterin het huis in het gedeelte van de oude vlasschuur. Judith en Willem nemen hun gasten mee op tour door het dorp. De aflevering eindigt in Brabant bij Jorg en Ruud. Ze hebben genoeg vertier in de aanbieding; in de kelder van vijf meter onder hun pand is een bioscoop ingericht! Samen met hun gasten volgen ze een graffitiworkshop.

'Bed & Breakfast', vrijdag 26 maart om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.