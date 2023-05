BBC First lanceert vier nieuwe premičres in juni

BBC First introduceert in juni vier nieuwe premičres, waaronder de drie aangrijpende misdaadseries 'Granite Harbour', 'Miss Fisher and the Crypt of Tears' en BBC First Finds' 'Six Four'.

Daarnaast is er ook de terugkeer van het adembenemende historische drama 'Sanditon' met een derde seizoen.

'Miss Fisher and the Crypt of Tears' is een tweedelig avontuur. Nadat ze een jong Bedoeïenen meisje, Shirin Abbas, heeft bevrijd uit haar onrechtvaardige gevangenschap in Jeruzalem, begint Miss Fisher een oorlogsmysterie te ontrafelen over een onbetaalbaar juweel en oude vloeken en zoekt ze de waarheid achter de verdachte verdwijning van Shirins vergeten stam.

'Granite Harbour' speelt zich af in Aberdeen, Schotland en is een nieuwe driedelige misdaadserie. Na zijn laatste tour bij de Koninklijke Militaire Politie droomt Lindo ervan detective te worden bij New Scotland Yard. Hij wordt echter opgeleid tot rechercheur in het noordoosten van Schotland, waar hij zich snel moet aanpassen aan zijn nieuwe leven in de stad, een wereld die ver verwijderd is van alles wat hij ooit heeft gekend.

BBC First Finds presenteert 'Six Four', een nieuwe top thriller die in het Verenigd Koninkrijk op lovende kritieken van zowel publiek als critici kan rekenen. De serie is geïnspireerd door de bestseller Six Four van Hideo Yokoyama en speelt zich voornamelijk af in Glasgow. Het is een donker en meeslepend verhaal over ontvoering, corruptie, verraad en een compromisloze zoektocht naar de waarheid, wanneer de tienerdochter van Chris en Michelle O'Neill vermist raakt.

Eindelijk keert de langverwachte serie 'Sanditon' terug op BBC First voor een derde seizoen. Met bruiloften en mislukte verlovingen, is de vraag of de bewoners van Sanditon uiteindelijk ware liefde en geluk kunnen vinden.

'Miss Fisher and the Crypt of Tears' gaat zondag 4 juni om 19:45 uur in première op BBC First

De eervolle Miss Phryne Fisher (Essie Davis) is terug en bestrijdt onrecht met haar pistool met parelmoeren handvat en haar vlijmscherpe humor. Sinds ze met haar vader van Melbourne naar Londen is gevlogen, heeft de glamoureuze detective zaken over de hele wereld opgelost dankzij haar sterke wil en moed, en is ze avontuurlijker dan ooit. Haar ervaringen in de oorlog, haar opvoeding in de achterbuurten van Collingwood en het verlies van haar zus zal altijd bij haar blijven, ook als ze zich stort op een nieuwe reeks moordzaken.

Nadat Miss Fisher een jong Bedoeïen meisje, Shirin Abbas, heeft bevrijd uit haar oneerlijke opsluiting in Jeruzalem, raakt ze betrokken bij een intrigerend mysterie. Na de gewaagde ontsnapping begint Phryne een oorlogsmysterie te ontrafelen over een onbetaalbaar juweel,oude vloeken en zoekt ze de waarheid achter de verdachte verdwijning van Shirins vergeten stam.

Ook Nathan Page als inspecteur John 'Jack' Robinson, Miriam Margolyes als Prudence, Miss Fisher’s wispelturige tante en Ashleigh Cummings als Dorothy 'Dot' Williams, Miss Fisher's katholieke metgezel keren terug. Daarnaast verwelkomt de serie een nieuw gezicht: Rupert Penry-Jones is gastster als de knappe Jonathan Lofthouse.

'Granite Harbour' gaat in première op maandag 19 juni om 21.00 uur op BBC First

'Granite Harbour' is een nieuwe driedelige dramaserie die zich afspeelt in Aberdeen en waarin de opkomende talenten Romario Simpson en Hannah Donaldson de hoofdrol spelen.

BBC First Finds' 'Granite Harbour' draait om het verhaal van Lance Corporal Davis Lindo (Romario Simpson) die in Aberdeen aankomt als nieuwe rekruut bij de Schotse politie.

Na zijn diensttijd bij de Koninklijke Militaire Politie droomt Lindo ervan detective te worden bij New Scotland Yard. Hij wordt echter opgeleid tot rechercheur in het noordoosten van Schotland, waar hij zich snel moet aanpassen aan zijn nieuwe leven in de stad, een wereld die ver verwijderd is van alles wat hij ooit gekend heeft.

Lindo vindt een bondgenoot in zijn begeleider, hoofdinspecteur Lara 'Bart' Bartlett (Hannah Donaldson), een vlijmscherpe, streetwise Aberdonian die gewend is alleen te werken. Dit onwaarschijnlijke duo moet zich samen door de woelige wateren van hun eerste zaak navigeren: de moord op een van de meest herkenbare gezichten uit de olie-industrie van Aberdeen. Plotseling vinden Lindo en Bartlett zich in een bedrijfsstrijd tussen oude en nieuwe energie.

De stad wordt opgeschrikt door het geruchtmakende overlijden, wat leidt tot een moordonderzoek met historische wortels. Rechercheur in opleiding Davis Lindo wordt in het diepe gegooid en moet zich een weg banen door een stad en industrie die hem volkomen vreemd zijn.

In het nieuwe driedelige drama zijn ook Dawn Steele, Gary Lewis, Fiona Bell, Bhav Joshi, Michelle Jeram, Andrew Still, Ron Donachie, Ross Anderson, Katia Winter, Caroline Deyga, Hiftu Quasem en Lisa Livingstone te zien.

'Sanditon' seizoen 3 gaat zaterdag 24 juni om 21.00 uur in première op BBC First

Charlotte (Rose Williams) keert terug naar Sanditon met haar verloofde, maar wordt gedwongen haar onopgeloste gevoelens voor Colbourne (Ben Lloyd-Hughes) onder ogen te zien. Hij is er kapot van en probeert verder te gaan door zijn hart te openen voor een ander. Maar kunnen ze hun gevoelens blijven negeren, als ze steeds naar elkaar toegetrokken worden?

Georgiana (Crystal Clarke) is geschokt als ze ontdekt dat er een claim ligt op haar pas verworven erfenis. Met de hulp van Samuel Colbourne (Liam Garrigan) vecht ze in de rechtbank om haar eigendommen te behouden. De publieke aandacht en het kritische onderzoek brengen haar in een spiraal en ze lijkt alle controle te verliezen. Wat ze nodig heeft is een verloofde om de rondcirkelende gelukszoekers weg te sturen. Wat ze krijgt is zoveel meer.

Edward (Jack Fox) heeft ondertussen Lady Denham (Ann Reid) beloofd dat hij echt veranderd is, maar zal het fortuin van Augusta Markham (Eloise Webb) een onweerstaanbaar voorstel zijn?

Lady Denham herontdekt een oude vlam uit haar jeugd, en samen steunen ze Tom's (Kris Marshall) nieuwe plannen voor Sanditon - ten koste van zijn huwelijk met Mary (Kate Ashfield), en dan wordt zij ook nog eens ernstig ziek...

Met bruiloften en mislukte verlovingen, zullen de Sanditon bewoners allemaal ware liefde en geluk vinden… uiteindelijk?

BBC First Finds presenteert 'Six Four' vanaf zondag 25 juni om 21.00 uur

'Six Four' is een spannend nieuw misdaaddrama met Kevin McKidd ('Grey's Anatomy', 'Trainspotting') en Vinette Robinson ('Boiling Point', 'Sherlock', 'The A-Word') in de hoofdrollen als Chris en Michelle O'Neill.

Het vierdelige drama is gecreëerd door de BAFTA Scotland Award-winnende scenarioschrijver Gregory Burke ('Black Watch'), geregisseerd door Ben A. Williams ('Sherwood', 'Bagdad Central') en geproduceerd door het bekroonde House Productions ('Sherwood', 'Brexit - The Uncivil War') voor ITVX.

Het drama is geïnspireerd op de bestseller Six Four van Hideo Yokoyama en speelt zich voornamelijk af in Glasgow. Het is een donker en meeslepend verhaal over ontvoering, corruptie, verraad en een compromisloze zoektocht naar de waarheid, wanneer de tienerdochter van Chris en Michelle O'Neill vermist raakt.

Detective in dienst, Chris, gespeeld door Kevin McKidd, krijgt een verbluffende onthulling over een beruchte, onopgeloste zaak die ooit de politie verdeelde toen een plaatselijk meisje genaamd Julie Mackie verdween. Nu wordt Chris, die nog moet bijkomen van het nieuws dat zijn eigen dochter wordt vermist, benaderd door een journalist die hem vertelt dat er fatale fouten zijn gemaakt bij de verdwijning van Julie. Als Chris de zaak opnieuw bekijkt, ontdekt hij een reeks grote fouten, corruptie en vergaande ambitie.

Terwijl Chris vecht om te begrijpen wat hij heeft ontdekt, neemt zijn vrouw Michelle, gespeeld door Vinette Robinson, het heft in eigen handen om op zoek te gaan naar hun dochter. Met behulp van de vaardigheden die zij als voormalig undercoveragent heeft geleerd, neemt Michelle steeds grotere risico's terwijl zij een spoor van aanwijzingen volgt in de criminele onderwereld. Ze ontsnapte al eens eerder aan deze onderwereld, waar wreedheid en afpersing zijn doorgedrongentot de top van de gevestigde politieke orde.

Terwijl Chris en Michelle er alles aan doen om de waarheid te achterhalen, wordt de dochter van de minister van Justitie plotseling ontvoerd. Net wanneer de minister op het punt staat een verkiezingsoverwinning te behalen. De ontvoering vertoont verontrustende overeenkomsten met de zaak van Mackie. Herhaalt het verleden zich, of staat de waarheid over wat er werkelijk met Julie Mackie is gebeurd op het punt onthuld te worden?

In juni kan je verder kijken naar de volgende series op BBC First:

'Father Brown' S10 elke maandag om 21.00 uur tot 12 juni

'Call The Midwife' elke zondag om 21.00 uur tot 17 juni

'Blue Lights' elke zondag als onderdeel van BBC First Finds om 21.00 uur tot 18 juni

'Miss Scarlet and the Duke' S3 elke dinsdag om 21.00 uur tot 27 juni