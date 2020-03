BBC First brengt verbazingwekkende Profumo-affaire weer tot leven

Foto: BBC First - © LEWIS PR 2020

BBC First, de best bekeken buitenlandse zender in de Benelux, zendt in april 'The Trial of Christine Keeler' uit, een 6-delige reeks geschreven door award-winnares Amanda Coe ('Apple Tree Yard', 'Room At The Top').

'The Trial of Christine Keeler' vertelt het verbazingwekkende verhaal van callgirl Christine Keeler (Sophie Cookson; 'Kingsman: The Secret Service', 'Gypsy', 'Red Joan') en de Profumo-affaire uit de jaren ‘60. Een affaire waarin moderne maatschappelijke thema’s zoals klassenverdeling, rassenstrijd, geslachtstrijd en macht elks een belangrijke impact hebben – en het zelfs tot op de dag van vandaag relevant blijft.

In april brengt 'Motherland' een grote dosis humor naar BBC First. De Britse serie bundelt uitdagingen en trauma’s van het moederschap in een reeks van zes komische afleveringen, geschreven door onder andere BAFTA winnende Sharon Hargon ('Catastrophe', 'This Way Up', 'Divorce', 'Pulling'). In 'Motherland' ontdek je op een realistische, hilarische wijze hoe moeilijk het moederschap kan zijn, en de onderlinge rivaliteit die er onder moeders heerst. De combinatie van Sharons humoristische insteek en de (voor velen) herkenbare situaties, maakt van 'Motherland' de perfect herkenbare serie voor de ouders van nu.

Ook de Britse crimeserie 'Blood' komt in april terug naar BBC First met een tweede seizoen. In de nieuwe afleveringen keert Jim Hogan (Adrian Dunbar; 'Line of Duty', 'Broken', 'The Crying Game') terug naar zijn familie voor een verzoening. Daardoor komen er een heleboel nieuwe geheimen, leugens en bedrog boven water. In het tweede seizoen word je gedurende zes afleveringen meegenomen in een spannend familieverhaal waarin liefde en verdriet sterker zijn dan rationaliteit en zo de waarheid wordt verdrongen.

'The Trial of Christine Keeler' gaat in première op BBC First op 5 april 2020 om 21.00 uur

Met 'The Trial of Christine Keeler' neemt Amanda Coe je mee in een van de meest iconische verhalen van onze moderne tijd die politiek, seksueel en cultureel is gekleurd. In de jaren ’60 stond Groot-Brittannië op stelten en kwamen oude onzekerheden over klasse, ras en seks weer naar boven. De 19-jarige Christine Keeler weigerde te zwijgen en veegde regels, opgelegd door de politieke top en gedomineerd door mannen, aan haar laars. Zo ontstond er de Profumo-affaire die nog tot vandaag relevant is: '1960s sex scandal still has the power to shock. It's as compelling now as it was half a century ago', luidt het bij Radio Times.

'The Trial of Christine Keeler' brengt een schitterende cast samen. Sophie Cookson neemt het voortouw als Christine Keeler, samen met James Norton ('McMafia', 'War and Peace', 'Happy Valley') die de rol van Stephen Ward vertolkt. Verder wordt de cast aangevuld door steracteurs zoals Ellie Bamber ('Les Miserables', 'The Nutcracker and the Four Realms') die Mandy Rice-Davis vertolkt, Ben Miles ('The Crown', 'The Last Post') als John Profumo, en Emilia Fox ('Silent Witness', 'Delicious') die in de huid van Valerie Profumo kruipt. Nathan Stewart-Jarrett ('Angels in America', 'Mope') en Anthony Welsh ('Journeyman', 'Black Mirror', 'Starred Up') vervoegen deze absolute top-cast.

'Motherland' gaat in première op BBC First vanaf 29 april 2020 om 21.00 uur

In de humoristische serie 'Motherland' belicht Sharon Horgan de onromantische kanten en de onbesproken competitiviteit van het moederschap. Sharon staat gekend om haar humoristische reeksen en samen met Graham Linehan (Graaf Arthur Strong, Vader Ted), Helen Linehan en Holly Walsh ('Dead Boss') slaat ze met 'Motherland' opnieuw de spijker op de kop.

Het kamp van de 'Alpha mums' staat bekend om hun punctualiteit, netheid en succes. Amanda (Lucy Punch; 'The Wedding Video', 'Bad Teacher') , ook wel Queen Bee genaamd, heeft alles perfect op orde: van haar agenda tot haar kurken keukenblad is alles hyper ordelijk en net. Amanda’s tegenpool Liz (Diane Morgan; 'Cunk On Shakespeare') weerspiegelt chaos, vrijheid en het gekende pluk de dag-motto. Julia (Anna Maxwell-Martin; 'Becoming Jane', 'Philomena') die organisatorisch niet zo sterk is en Kevin (Paul Ready; 'Utopia') die, tot grote ergernis van de andere moeders, een trotse thuisblijver blijft, schipperen tussen beiden kampen.

De combinatie van de verschillende ouderschapsstijlen en de ongemakkelijke confrontaties zorgen voor hilarische scènes, maar vooral voor veel herkenbare situaties bij de jonge ouders van nu.

'Blood' seizoen 2 is te zien op BBC First vanaf 9 april 2020 om 21.00 uur

In het tweede seizoen van het familiedrama 'Blood' zorgen nieuwe intriges en fascinerende plotwendingen er opnieuw voor dat je polsslag harder gaat. Familieleugens, bedrog en geheimen namen in het eerste seizoen de overhand. Zijn alle geheimen en bedrog na het eerste seizoen van de kaart geveegd? Of zijn er nieuwe intriges die aan het licht komen?

In het eerste seizoen van de serie overleed Jim Hogan zijn vrouw. Iedereen geloofde dat het een ongeluk was, behalve zijn dochter (Carolina Main; 'Unforgotten'), die haar vader wantrouwde vanwege een jeugdtrauma. Dat wantrouwen zorgde voor een spannend eerste seizoen met verrassende scènes, en resulteerde uiteindelijk in een uit elkaar gevallen familie. In het tweede seizoen keert Jim terug naar huis om zijn familie opnieuw op te zoeken. Jim's vastberaden pogingen om het goed te maken en opnieuw contact te maken, zorgen echter alleen maar voor meer verdriet. Wanneer detective Dez Breen (Sean Duggan; 'The Lobster') dan het nieuws van een verontrustende ontdekking brengt, worden de spanningen in de familie des te groter. Overleeft de familie deze nieuwe reeks van geheimen of verscheurt de familie opnieuw – voorgoed?

Naast de BAFTA genomineerde Adrian Dunbar en Sean Duggan zijn ook vaste spelers Gràinne Keenan (Victoria, 'The Foreigner') als Fiona, oudste dochter van Jim Hogan, en Ian LIoyd Anderson ('Love/hate') als Paul, echtgenoot van Fiona, opnieuw te zien op het toneel. Net zoals in het eerste seizoen spelen ze in het tweede deel de pannen van het dak.

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In maart kan je volgende series blijven volgen:

- 'Vienna Blood', elke woensdag om 21.00 uur tot 22 april

- 'Mallorca Files', elke maandag om 21.00 uur tot 11 mei

- 'Shakespeare and Hathaway – Private Investigators' S3, elke dinsdag om 21.00 uur tot 12 mei