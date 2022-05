Barokconcert onder leiding van Ton Koopman bij MAX

MAX zendt de registratie uit van het barokconcert van Ton Koopman in de adembenemende Sint Jansbasiliek in Laren. Samen met het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir én internationale topsolisten voert Ton Koopman Händels Dettingen Te Deum uit.

De solisten zijn: Ilse Eerens (sopraan), Clint van der Linden (altus), Tilman Lichdi (tenor) en Jesse Blumberg (bas).

Volgens Ton Koopman past dit stuk goed bij Bevrijdingsdag: 'Een Te Deum is volgens de traditie hét stuk dat bij uitstek werd uitgevoerd om een vrede te vieren of te gedenken. Händel combineert in het Dettinger Te Deum prachtig het feestelijke met het plechtige. De klank van koor en orkest met trompetten en pauken is groots en feestelijk. Händel is een meester in het creëren van zowel spetterende als juist heel statige momenten.'

Ton Koopman ontwikkelde zich al vroeg als dirigent met een grote belangstelling voor het zeventiende en achttiende eeuwse ensemble-repertoire. Hij richtte in 1979 het Amsterdam Baroque Orchestra op, dat later werd opgevolgd door het Amsterdam Baroque Choir. Dit orkest bestaat uit internationaal vermaarde barokspecialisten. Zij komen een aantal keer per jaar samen om te werken aan nieuwe programma's.

'Barokconcert onder leiding van Ton Koopman', donderdag 5 mei om 15.00 uur bij MAX op NPO 2.