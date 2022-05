'Barok in Paramaribo': Holland Baroque maakt muziek met jong talent in Suriname

In mei van dit jaar ging het ensemble Holland Baroque samen met twee jonge zangers, Arturo den Hartog en Lucretia Starke, naar Suriname. Arturo en Lucretia zijn beiden studenten van de opleiding Zang Klassiek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

De twee jonge klassieke muziektalenten nemen Holland Baroque mee naar waar zij ooit begonnen zijn: de Kathedrale Koorschool in Paramaribo. Ze reizen af naar Suriname met maar een doel: met zoveel mogelijk kinderen muziek maken. Het is een wisselwerking tussen het ensemble aan de ene kant en de kinderen aan de andere kant, beide leren van elkaar. Met als uitsmijter een concert.

Dat er een kinderkoor in Suriname is dat zich op zo’n hoog niveau met klassieke muziek bezighoudt, is de aanleiding voor dit initiatief. Holland Baroque wil deze kwaliteiten in Suriname ondersteunen en in Nederland laten zien hoe geweldig er daar door de jeugd in koren wordt gezongen. Zo verbinden de musici het orkest met de koorschool én het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Holland Baroque geeft in Suriname educatieve concerten en maakt muziek samen met de leerlingen van de Koorschool. Dit resulteert in een concert in de houten kathedraal in Paramaribo, waaraan Holland Baroque, Arturo en Lucretia en alle 130 leerlingen van de koorschool meewerken.

Namens 'NTR Podium' en NPO Radio 4 reisde presentator Beitske de Jong mee in het voetspoor van Holland Baroque en maakte een serie reportages voor de radio. Luister de reportages hier terug.

Tineke Steenbrink, artistiek leider Holland Baroque: 'Arturo en Lucretia zijn voor ons het bewijs hoe belangrijk het is dat kinderen op jonge leeftijd kennismaken met muziek. Iedere musicus herinnert zich het moment waarop hij of zij voor het eerst muziek hoorde die raakte. Muziek waardoor een vonkje oversloeg en die misschien wel heeft gemaakt dat je voor dit vak hebt gekozen. Die momenten willen wij met elkaar maken voor de kinderen van nu. Dat doen we in Nederland en nu ook in Suriname.'

In november komt een aantal jongeren van de koorschool naar Nederland om de uitwisseling compleet te maken. Zij zijn dan, samen met Holland Baroque, te horen tijdens het slotconcert van Utrecht 900 in TivoliVredenburg.

'Barok in Paramaribo', zondag 29 mei om 18.25 uur op NPO 2.