Bankpresident Klaas Knot te gast in 'WNL Op Zondag'

Rick Nieman brengt in 'WNL Op Zondag' het laatste nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. Dit seizoen met nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen.

Iedere zondagmorgen gaan in 'WNL Op Zondag' politici, prominenten en opiniemakers de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Klaas Knot, President van De Nederlandsche Bank

Zondagmorgen is de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot te gast bij Rick Nieman. De bankpresident waarschuwde eerder deze week over de risico’s van de oververhitte woningmarkt en komt met een advies aan de overheid om de overspannen huizenmarkt aan te pakken.

Gerrit van der Burg, Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal is te gast bij 'WNL Op Zondag'. De hoogste baas van het Openbaar Ministerie gaat onder andere de strijd aan tegen ondermijning en de georganiseerde misdaad.

Oud-Minister Uri Rosenthal

VVD-prominent Uri Rosenthal is te gast in 'WNL Op Zondag'. De oud-bewindsman heeft een nieuw boek geschreven 'Als dat zou kunnen' over de Haagse politiek. En waarom iemand de politiek wel of niet in zou moeten gaan.

Caroline van der Plas en Ben van der Burg

Parlementariër Caroline van der Plas van BBB en tech-ondernemer Ben van der Burg zijn te gast in 'WNL Op Zondag' met hun verlanglijstje voor de formatie. Welk onderwerp mag niet ontbreken in het regeerakkoord?

'WNL Op Zondag', zondag 17 oktober om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.