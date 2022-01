AVROTROS brengt 'Het Beste Van... Op Volle Toeren'

Precies 50 jaar geleden begon het roemruchte programma 'Op Volle Toeren'. Toen nog onder de naam 'Op Losse Groeven' bracht Chiel Montagne de grootste Nederlandstalige hits. En wie kent 'Ik krijg een heel apart gevoel van binnen', 'Mexico' en 'Viva Espana' niet?

Met een groot aantal gasten bekijken we deze liedjes. O.a. Mart Hoogkamer, Willeke Alberti en Mick Harren zingen en dansen mee. Bovendien zien we ook veel artiesten die zelf in 'Op Volle Toeren' hebben opgetreden. Peter Koelewijn, Bonnie St. Claire en Imca Marina zijn enkele sterren die geweldige verhalen vertellen en goede herinneringen ophalen.

'Het Beste Van... Op Volle Toeren', vrijdag 7 januari om 21.55 uur bij AVROTROS op NPO 3.