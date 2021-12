Arts Ivan Wolffers komt naar 'Jacobine op 2'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Door corona zijn we ons veel meer bewust geworden van de impact van gezondheid en ziekte. Dat ziekte niet alleen een defect is in je 'machinerie', maar ook iets doet met je psyche ervaren de drie gasten in 'Jacobine op 2'.