Angela Groothuizen, Jacqueline Blom en Sanne Terlouw te gast bij 'Tijd voor MAX'

Foto: © Omroep MAX 2018

Van maandag 13 januari tot en met vrijdag 17 januari schuiven er weer een heleboel gasten aan bij Sybrand Niessen en Martine van Os.

Onder anderen Angela Groothuizen, Jacqueline Blom en Sanne Terlouw zijn te gast in 'Tijd voor MAX', elke werkdag te zien om 17.10 uur op NPO 1.

We beginnen de week maandag 13 januari met het bezoek van Angela Groothuizen. Angela is één van de drie presentatrices van het nieuwe seizoen van 'Five Days Inside'. Elke aflevering verblijft zij vijf dagen in een zorginstelling waar je normaal niet zomaar binnenkomt. In 'Tijd voor MAX' vertelt ze over dit programma en daarnaast treedt ze op. Ook Gordon en MAX-coryfee Tineke de Nooij schuiven aan om te praten over Gordons nieuwe programma '100 Jaar Jong', waar Tineke de voice-over van doet.

Op dinsdag 14 januari is verouderingsonderzoeker en hoogleraar Gerontologie Andrea Maier te gast, zij legt uit wat de nieuwste ontwikkelingen in haar vakgebied zijn. In de keuken staat de winnaar van het vorige seizoen van Heel Holland Bakt Anna Yilmaz en Stanley Burleson treedt samen met de cast van 'We Will Rock You' op.

Woensdag 15 januari schuift artiest Jacqueline Blom aan. Zaterdag 18 januari gaat de voorstelling Tonio in première, gebaseerd op de bestseller die A.F.Th. van der Heijden schreef over het verlies van zijn 21-jarige zoon Tonio. Jacqueline speelt de rol van Tonio’s moeder en vertelt hier in de uitzending over.

Op donderdag 16 januari is voormalig topzwemmer en olympisch kampioen Inge de Bruijn te gast. Vanaf 2 februari presenteert zij het programma 'Nederland Ontdekt', waarin aandacht is voor de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van onder andere reizen en gezondheid. Ook komt de afvaller van de vorige aflevering van 'Heel Holland Bakt' langs.

We sluiten de week op vrijdag 17 januari af met thrillerschrijver Sanne Terlouw. Na het overlijden van haar moeder vond zij het moeilijk om de pen weer in de hand te nemen en verwisselde die voor een fotocamera. Inmiddels is ze bezig met een fotoproject waarvoor ze meer dan 40 ééneiige tweelingen op de gevoelige plaat vastlegde. In 'Tijd voor MAX' vertelt ze waarom dit onderwerp haar interesse heeft.

'Tijd voor MAX', maandag 13 januari tot en met vrijdag 17 januari om 17.10 uur op NPO 1.