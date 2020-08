André van Duin en Janny van der Heijden over de Vecht in 'Denkend aan Holland'

Foto: © Roland J. Reinders Omroep MAX 2019

In het nieuwe seizoen van 'Denkend aan Holland', hét zomerse programma van MAX, ontdekken André van Duin en Janny van der Heijden ons mooie Nederland vanaf het water.

In deze eerste tocht van het nieuwe seizoen maken Janny en André een chique tocht over de rivier de Vecht en de Loosdrechtse Plassen. Ze varen langs indrukwekkende buitenplaatsen: grote prachtige huizen met enorme tuinen en veel land die welgestelde Amsterdammers vanaf de 17e eeuw lieten bouwen langs de Vecht om in de zomer de stank, de pest en de drukte in de stad te mijden. Deze stedelingen hadden niet alleen fantastische huizen op geweldige plekken, ze gebruikten ook heel bijzonder servies. Janny en André gaan in stijl lunchen en ontbijten en sluiten hun tocht af als gast van de Polo Club. Verder is er vanzelfsprekend ook deze tocht weer aandacht voor de prachtige natuur.

'Denkend aan Holland'

In 'Denkend aan Holland' ontdekken André van Duin en Janny van der Heijden ons mooie Nederland vanaf het water. Elke aflevering trekken ze eropuit met hun boot. Natuurlijk meren André en Janny zo nu en dan ook aan, om de prachtige plekken te bezoeken waar het water hen brengt. Janny kan André veel vertellen over zowel de culturele als culinaire geschiedenis van bepaalde plekken. Dat allemaal in het gezelschap van scheepshond Nhaan; de teckel van Janny.

'Denkend aan Holland', vanaf maandag 3 augustus elke week rond 21.25 uur op NPO 1.