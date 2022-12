'André Rieu: Welcome to my World' op NPO 1

Het is hartje zomer 2019 en André geeft zijn 100e concert op het Vrijthof. Tot zijn grote verbazing komt halverwege het concert burgemeester Annemarie Penn het podium op en legt het concert plat om hem namens de stad een bronzen plaquette aan te bieden.

André is zichtbaar geëmotioneerd als hij het geschenk onthult. Het Vrijthof speelde al vroeg een belangrijke rol in André’s leven. Hij brengt een emotioneel muzikaal eerbetoon zowel aan de Notre Dame in Parijs als aan de St. Servaaskerk op het Vrijthof, die beide ooit te kampen hadden met een verwoestende brand.

'André Rieu: Welcome to my World', donderdag 8 december om 19.05 uur bij AVROTROS op NPO 1.