'André Rieu in New York' bij AVROTROS

André Rieu verovert na de wereld ook de harten van de Amerikanen. Met dit concert in een van de mooiste en beroemdste concertzalen in de wereld, Radio City Musc Hall, bewijst de koning van de wals dat hij kan swingen.

Samen met het wereldberoemde Harlem Gospel Choir, dansen en spelen ze figuurlijk het dak eraf. Rieu sluit samen met zijn Johann Strauss orkest de Amerikanen in hun hart met o.m. klassiekers als ‘My Way’ en ‘Oh when the Saints’.

'André Rieu in New York', donderdag 25 juni om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.