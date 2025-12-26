In het tweeluik De storm van Balkenende gaat Jan Peter Balkenende voor het eerst uitgebreid in op zijn premierschap. Acht jaar lang (2002 – 2010) vervulde hij het hoogste politieke ambt in Nederland. Begonnen als onervaren Harry Potter look-a-like, profileerde hij zich gaandeweg als onverzettelijke Zeeuw met een uitgesproken CDA-profiel, de premier van normen en waarden.

Als geen andere minister–president bevond Balkenende zich in het oog van de storm. Of het nu gaat om de nasleep op de moord op Fortuyn, de affaire Mabel Wisse Smit, de paspoortkwestie rondom Ayaan Hirsi Ali, de voortdurende machtsstrijd met Wouter Bos (‘U draait en u bent niet eerlijk’) of het dossier dat hem het langst heeft achtervolgd: de inval in Irak. Vijftien jaar na zijn afscheid blikt hij terug op deze explosieve dossiers. Ook andere politieke hoofdrolspelers uit die tijd zoals Wouter Bos, Thom de Graaf, Eduard Bomhoff, Maxime Verhagen, Rita Verdonk, Hans Hoogervorst, Jack de Vries, Mariëtte Hamer en Bert Koenders geven openheid van zaken.

Regisseurs Misha Wessel en Thomas Blom introduceerden het premiersportret bij de NPO. In navolging van de grote politieke biografieën in Amerika en Engeland worden vanuit het centrum van de macht de gebeurtenissen ontrafeld die de politieke geschiedenis van Nederland hebben bepaald.

Eerder werden het onthullende Het geheim van Lubbers en het tweeluik De strijd van Kok uitgezonden, ook als 'Andere Tijden' premiersportretten. Beide kregen grote waardering: 'Een document van blijvende waarde voor de staatsgeschiedenis' (Volkskrant), 'Niet te overtreffen' (Parool), 'Een indrukwekkende terugblik' (Trouw) en 'Niet te missen televisie' (NRC). De storm van Balkenende is het derde premiersportret dat Wessel en Blom maken.

'Andere Tijden premiersportret: De storm van Balkenende', zaterdag 27 en zondag 28 december om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.