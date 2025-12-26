Dit zijn de gasten voor het nieuwe seizoen 'JAMES & Co'
1 dode! 2 comebacks! 30 kaarsjes! En veel vragen! Dit gebeurde er in de midseason van 'Thuis'
Liefde tussen de bergen: vijf Vlaamse singles gaan op zoek naar hun match in 'Winter Vol Liefde'

'Andere Tijden' premiersportret: De storm van Balkenende

vrijdag 26 december 2025
© NTR 2025

In het tweeluik De storm van Balkenende gaat Jan Peter Balkenende voor het eerst uitgebreid in op zijn premierschap. Acht jaar lang (2002 – 2010) vervulde hij het hoogste politieke ambt in Nederland. Begonnen als onervaren Harry Potter look-a-like, profileerde hij zich gaandeweg als onverzettelijke Zeeuw met een uitgesproken CDA-profiel, de premier van normen en waarden.

Als geen andere minister–president bevond Balkenende zich in het oog van de storm. Of het nu gaat om de nasleep op de moord op Fortuyn, de affaire Mabel Wisse Smit, de paspoortkwestie rondom Ayaan Hirsi Ali, de voortdurende machtsstrijd met Wouter Bos (‘U draait en u bent niet eerlijk’) of het dossier dat hem het langst heeft achtervolgd: de inval in Irak. Vijftien jaar na zijn afscheid blikt hij terug op deze explosieve dossiers. Ook andere politieke hoofdrolspelers uit die tijd zoals Wouter Bos, Thom de Graaf, Eduard Bomhoff, Maxime Verhagen, Rita Verdonk, Hans Hoogervorst, Jack de Vries, Mariëtte Hamer en Bert Koenders geven openheid van zaken.


Regisseurs Misha Wessel en Thomas Blom introduceerden het premiersportret bij de NPO. In navolging van de grote politieke biografieën in Amerika en Engeland worden vanuit het centrum van de macht de gebeurtenissen ontrafeld die de politieke geschiedenis van Nederland hebben bepaald.

Eerder werden het onthullende Het geheim van Lubbers en het tweeluik De strijd van Kok uitgezonden, ook als 'Andere Tijden' premiersportretten. Beide kregen grote waardering: 'Een document van blijvende waarde voor de staatsgeschiedenis' (Volkskrant), 'Niet te overtreffen' (Parool), 'Een indrukwekkende terugblik' (Trouw) en 'Niet te missen televisie' (NRC). De storm van Balkenende is het derde premiersportret dat Wessel en Blom maken.

'Andere Tijden premiersportret: De storm van Balkenende', zaterdag 27 en zondag 28 december om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.


Andere Tijden op tv
Zaterdag 27 december 2025 om 22u10  »
NPO 2
Jan Peter Balkenende gaat voor het eerst uitgebreid in op zijn premierschap. Van 2002 tot 2010 vervulde hij het hoogste politieke ambt in Nederland en kreeg hij te maken met vele explosieve dossiers.
Zondag 28 december 2025 om 22u10  »
NPO 2
Jan Peter Balkenende gaat voor het eerst uitgebreid in op zijn premierschap. Van 2002 tot 2010 vervulde hij het hoogste politieke ambt in Nederland en kreeg hij te maken met vele explosieve dossiers.
Woensdag 31 december 2025 om 15u35  »
NPO 2
Nederlandse priesters, paters en nonnen hebben in de vorige eeuw tienduizenden kinderen misbruikt. Hoe kon dit decennialang doorgaan? Wisten we het niet of wilden we het niet weten?

Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht NTR
https://anderetijden.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'The Masked Singer' (VTM)

De maskers staan klaar voor een spectaculaire duetspecial. Elk van hen brengt een verrassend duet met een topartiest en een solo-optreden. Het belooft een spannende avond te worden, want er wordt opnieuw iemand ontmaskerd.

'The Masked Singer', om 20.30 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 07:45
    Diede-Skate: compilaties
    07:00
    Karrewiet met VGT
  • 06:00
    Radio 2 Top 2000
    09:00
    De Tijdloze Countdown
  • 07:45
    Hallo Kroket
    07:00
    Sam & Julia
  • 07:45
    Echte Verhalen: De Buurtpolitie
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 07:15
    Filthy House SOS
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 06:00
    Qmusic
    12:15
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 07:55
    A World Record Christmas
    07:00
    Rediscovering Christmas
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 07:55
    New Girl
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 07:40
    Fear Factor USA.
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 07:15
    Het feestmenu van ..
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 07:45
    Snapped
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 04:01
    Herhalingslus
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 07:58
    Hallo Roger
    07:00
    Good Morning Sunshine
  • 07:10
    Het feestmenu van ..
    06:15
    Snel, Makkelijk & Lekker - Het Weekmenu
  • 07:30
    Death in Paradise
    06:55
    Ghosts
  • 07:15
    Flip This House
    12:40
    Storage Wars
  • 07:10
    Asia
    13:00
    NOS Journaal
  • 07:20
    Noord-Zuid-Oost-West
    13:00
    NOS Journaal
  • 07:45
    Raad eens wat ik doe
    12:55
    De scheepsjongens van Bontekoe