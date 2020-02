'Andere Tijden' over Iederwijs

Een nieuwe school, met radicale ideeŽn opent in 2002 in Schoonhoven haar deuren: Iederwijs. Kinderen kunnen zelf kiezen wŠt ze willen leren en hoe ze willen leren.

Een dagje trampoline springen, geen punt. Wil je de rekenstof van een jaar in drie weken tot je nemen, prima. Al gauw schieten de Iederwijsscholen als paddenstoelen uit de grond. Maar na verloop van tijd komt Iederwijs steeds negatiever in de media. Steeds vaker zien Iederwijsscholen zich gedwongen om te sluiten. Andere Tijden-presentator Astrid Sy vraagt zich af hoe het zo mis kon gaan. En wat is er nog over van de onderwijsidealen? Ze praat o.a. met oud-leerlingen en wil weten wat er van ze geworden is - en hoe ze terugkijken op hun schooltijd.

