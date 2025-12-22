Als je kind 'anders' leert en leeft: Gewoon lastig of neurodivers?

Wat betekent neurodiversiteit écht voor kinderen, gezinnen en het onderwijs? In het tweeluik Gewoon Lastig of neurodivers gaat presentator Karim Amghar op onderzoek uit.

Hij volgt drie uiteenlopende gezinnen, die zowel in problematiek als sociaaleconomische achtergrond van elkaar verschillen. De serie laat zien hoe ADHD, hoogbegaafdheid, dyslexie en andere vormen van neurodiversiteit het dagelijks leven kunnen ontwrichten, maar ook hoe passende ondersteuning het verschil kunnen maken.

Karim maakt kennis met Silvijn (14), Chimene (16) en Hasan (14). Drie neurodivergente jongeren met ADD, hoogbegaafdheid en autisme spectrum. Karim volgt ze in hun dagelijks leven, op school, bij hun sportvereniging en therapie.

Karim: 'Als kind werd mij gezegd dat ik ‘te druk’ was en, op een bijna spottende manier zelfs, dat ik maar naar het speciaal onderwijs moest. Niet als hulp, maar als afwijzing. Ook werd er gesuggereerd dat ik misschien ADHD had, al is dat nooit vastgesteld. Het laat me nog altijd nadenken: helpt een label ons werkelijk verder, of raken we daardoor juist de mens achter het gedrag uit zicht? Hoe gaan we als samenleving eigenlijk om met neurodivergentie? In dit tweeluik zie je hoe verschillend die perspectieven kunnen zijn.'

'Gewoon lastig of neurodivers', dinsdag 23 december en 30 december te zien bij de NTR op NPO 2 om 22.10 uur.