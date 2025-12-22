Hasta la vista! Chinchilla wordt vlak voor de halve finale ontmaskerd in 'The Masked Singer'
Play reageert op kritiek van Herman Brusselmans op jury ‘De Slimste Mens ter Wereld’
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Als je kind 'anders' leert en leeft: Gewoon lastig of neurodivers?

maandag 22 december 2025

Wat betekent neurodiversiteit écht voor kinderen, gezinnen en het onderwijs? In het tweeluik Gewoon Lastig of neurodivers gaat presentator Karim Amghar op onderzoek uit.

Hij volgt drie uiteenlopende gezinnen, die zowel in problematiek als sociaaleconomische achtergrond van elkaar verschillen. De serie laat zien hoe ADHD, hoogbegaafdheid, dyslexie en andere vormen van neurodiversiteit het dagelijks leven kunnen ontwrichten, maar ook hoe passende ondersteuning het verschil kunnen maken.


Karim maakt kennis met Silvijn (14), Chimene (16) en Hasan (14). Drie neurodivergente jongeren met ADD, hoogbegaafdheid en autisme spectrum. Karim volgt ze in hun dagelijks leven, op school, bij hun sportvereniging en therapie.

Karim: 'Als kind werd mij gezegd dat ik ‘te druk’ was en, op een bijna spottende manier zelfs, dat ik maar naar het speciaal onderwijs moest. Niet als hulp, maar als afwijzing. Ook werd er gesuggereerd dat ik misschien ADHD had, al is dat nooit vastgesteld. Het laat me nog altijd nadenken: helpt een label ons werkelijk verder, of raken we daardoor juist de mens achter het gedrag uit zicht? Hoe gaan we als samenleving eigenlijk om met neurodivergentie? In dit tweeluik zie je hoe verschillend die perspectieven kunnen zijn.'

'Gewoon lastig of neurodivers', dinsdag 23 december en 30 december te zien bij de NTR op NPO 2 om 22.10 uur.


logo Play logo

De jonge Harry Potter woont na de dood van zijn ouders bij zijn oom en tante, waar hij slecht wordt behandeld en voortdurend de pesterijen van zijn verwende neefje moet ondergaan. Op zijn elfde verjaardag verneemt Harry dat zijn ouders machtige tovenaars waren en dat ook hij unieke magische krachten heeft. Hij vertrekt naar een Britse kostschool voor leerling-tovenaars, waar hij heel wat vrienden maakt die net als hij speciale krachten hebben. Beetje bij beetje zal hij de waarheid over de mysterieuze dood van zijn ouders ontdekken.

'Harry Potter and the Sorcerer's Stone', film uit 2001 met oa. Daniel Radcliffe en Emma Watson, om 21.15 uur op Play.

