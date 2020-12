Alles over de hits van Luv' in 'Het Beste van... 50 jaar Toppop'

Foto: © AVROTROS 2020

In deze aflevering krijg je een uitgebreid overzicht van alle hits van Luv'. Marga Scheide herinnert zich dat de dames in het begin de kleding moesten huren, omdat ze nog geen geld hadden het allemaal aan te schaffen.

Het succes kwam snel en voor ze het goed en wel door hadden, zaten de meiden in een privé-vliegtuig en werden ze de hele wereld over gevlogen. De glamrock was in de jaren '70 vaak vertegenwoordigd in de Toppop-studio. Bands als Mud en The Sweet waren razend populair.

Sommigen dachten dat hun bekendheid was gebaseerd op hun uiterlijk met de vele make-up en excentrieke kleding. Jaren na dato kunnen we stellen dat ook de muziek die deze bands maakten geweldig was en zelfs de tand des tijds heeft doorstaan. Howard Komproe kijkt naar zijn favoriete fragment: 'Rock Your Baby' van George McCrae. De zanger met de zwoele stem en blote bast maakt nog steeds grote indruk en Howard geeft zelfs toe onder de douche soms de hoge falset noot nog te halen.

Deze week in Ad's Choice kijkt Ad Visser terug naar de optredens van Blondie in de Toppop-studio. Hoewel de hele wereld nog nooit van 'dit fenomeen' gehoord had, haalde ze in Nederland al hit na hit. Deze week zien we haar grootste knallers, zoals 'Denis' en 'Heart Of Glass'.

'Het Beste van... 50 jaar Toppop', woensdag 16 december om 20.25 uur op NPO 3.