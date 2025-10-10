'Switch' keert terug op tv – Fien Germijns onthult startdatum
Wim Opbrouck is klaar voor de comeback van 'Mijn Restaurant'
Annemie Struyf kijkt achter de muren van het slotklooster in 'In Hemelsnaam'

'Alle Remmen Los!' en 'Red Bull Stalen Ros' zorgen voor spektakel en actie op SBS6

vrijdag 10 oktober 2025

Maak je gordel maar vast, want vanaf 11 oktober knalt SBS6 vier zaterdagen lang de huiskamer in met waanzinnige races en spectaculaire stunts. Eerst met 'Alle Remmen Los!' en daarna met 'Red Bull Stalen Ros'.

In deze reeks draait alles om snelheid, creativiteit en vooral: waanzin op wielen. Of je nu achteruit racet, met een caravan vol gas over het circuit scheurt, of op een zelfgebouwde fiets een parcours over water probeert te bedwingen – het mag allemaal. Zolang het maar een mooi spektakel wordt. En alsof dat nog niet genoeg is, laait ook de eeuwenoude vraag op: waar komen de behendigste fietsers vandaan, uit Nederland of België? Presentatoren Jan Versteegh en Airen Mylene staan in het midden van de chaos en begeleiden de deelnemers én de kijker door alle races in Emmen en Den Haag. De laatste aflevering nemen Tom Waes en Koen Wauters het stokje van hen over voor 'Red Bull Vél’eau' in het Vlaamse Kortrijk.


'Alle Remmen Los!'
De eerste twee afleveringen spelen zich af op het circuit Speedway Emmen. Er zijn twee onderdelen: In zijn Achteruit waarin de beste achteruitrijders tegen elkaar aantreden en Racen met je Caravan waarin fanatieke caravanrijders helemaal losgaan op het circuit. Wie komt het snelst met iets wat nog op een caravan lijkt over de finishlijn? Als spectaculaire toetjes volgen in aflevering 1 de Ramp Rollover - zoveel mogelijk koprollen maken met je auto - en in aflevering 2 een ouderwetse Demolition Derby, waarin deelnemers elkaars auto tot schroot proberen te rijden. 

'Red Bull Stalen Ros' en 'Red Bull Vél’eau'
Vervolgens verplaatsen presentatoren Jan en Airen zich voor de derde aflevering naar Den Haag voor 'Red Bull Stalen Ros', en Tom en Koen reizen af naar Kortrijk voor 'Red Bull Vél’eau'. Creatieve, maar vooral dappere duo’s - die zelf een flitsende tandem hebben ontworpen én gebouwd - maken zich klaar voor een spannende race op een uniek parcours over water. Wie trotseert de obstakels en wie haalt het snelst de bel? Wie houdt het droog... en wie eindigt met een nat pak? Het gaat uiteraard om de snelste tijd, maar creativiteit telt ook mee: de jury bepaalt welk duo het creatiefste is. Voor (de derde editie van) 'Red Bull Stalen Ros' bestaat de jury uit de bekende Vlaming Tom Waes, Red Bull-gezicht en handbalster Tess Wester en presentatrice en dressuurtalent Britt Dekker. Zij neemt ook plaats in de Vlaamse jury, voor 'Red Bull Vél’eau'.

Van slingerende caravans tot creatieve tandems: vier weken lang onvoorspelbare races, humor en spektakel met 'Alle Remmen Los!' en 'Red Bull Stalen Ros', geproduceerd door Talpa Studios. 

'Alle Remmen Los!' is te zien op zaterdag 11 en 18 oktober, gevolgd door 'Red Bull Stalen Ros' op 25 oktober en 'Red Bull Vél’eau' op 1 november, om 20.00 uur op SBS6.


K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht SBS6
https://www.sbs6.nl
Meer artikels over SBS6
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Een gewapende overval op de Brokenwood Savings Bank loopt dramatisch uit de hand wanneer de bankmanager het met zijn leven moet bekopen. Mike en zijn team staan voor de uitdaging om uit vier gemaskerde daders de werkelijke moordenaar te identificeren. Maar in een wereld waar niemand is wie hij lijkt te zijn, wordt elke aanwijzing een puzzelstukje in een dodelijk spel.

'The Brokenwood Mysteries', om 21.30 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Herfstbeelden
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 10:05
    Monty & Co
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:45
    Geen uitzending
    05:30
    Maya de Bij
  • 10:00
    B&B zoekt Lief NL
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:45
    The Resident
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 08:55
    The Bridge
    05:25
    Runaway Christmas Bride
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    09:20
    Leven als vakman
  • 09:35
    How to Get Away With Murder
    02:20
    Geen uitzending
  • 09:50
    Two and a Half Men
    02:55
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 09:55
    Apero - Dining
    02:15
    Geen uitzending
  • 09:45
    The Texas Cheerleader Murder Plot
    02:20
    Rizzoli & Isles
  • 10:00
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 09:59
    Zo doe je het!
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:35
    Hidden Gems
    02:05
    Veldvers
  • 10:00
    Death in Paradise
    02:10
    Recipes for Love and Murder
  • 10:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
    02:45
    NCIS
  • 10:00
    NOS Journaal
    08:20
    Nederland in Beweging
  • 09:55
    Nieuwsuur
    08:00
    Vroege Vogels
  • 10:10
    Simon
    02:10
    First Dates