'Alle Remmen Los!' en 'Red Bull Stalen Ros' zorgen voor spektakel en actie op SBS6

Maak je gordel maar vast, want vanaf 11 oktober knalt SBS6 vier zaterdagen lang de huiskamer in met waanzinnige races en spectaculaire stunts. Eerst met 'Alle Remmen Los!' en daarna met 'Red Bull Stalen Ros'.

In deze reeks draait alles om snelheid, creativiteit en vooral: waanzin op wielen. Of je nu achteruit racet, met een caravan vol gas over het circuit scheurt, of op een zelfgebouwde fiets een parcours over water probeert te bedwingen – het mag allemaal. Zolang het maar een mooi spektakel wordt. En alsof dat nog niet genoeg is, laait ook de eeuwenoude vraag op: waar komen de behendigste fietsers vandaan, uit Nederland of België? Presentatoren Jan Versteegh en Airen Mylene staan in het midden van de chaos en begeleiden de deelnemers én de kijker door alle races in Emmen en Den Haag. De laatste aflevering nemen Tom Waes en Koen Wauters het stokje van hen over voor 'Red Bull Vél’eau' in het Vlaamse Kortrijk.

'Alle Remmen Los!'

De eerste twee afleveringen spelen zich af op het circuit Speedway Emmen. Er zijn twee onderdelen: In zijn Achteruit waarin de beste achteruitrijders tegen elkaar aantreden en Racen met je Caravan waarin fanatieke caravanrijders helemaal losgaan op het circuit. Wie komt het snelst met iets wat nog op een caravan lijkt over de finishlijn? Als spectaculaire toetjes volgen in aflevering 1 de Ramp Rollover - zoveel mogelijk koprollen maken met je auto - en in aflevering 2 een ouderwetse Demolition Derby, waarin deelnemers elkaars auto tot schroot proberen te rijden.

'Red Bull Stalen Ros' en 'Red Bull Vél’eau'

Vervolgens verplaatsen presentatoren Jan en Airen zich voor de derde aflevering naar Den Haag voor 'Red Bull Stalen Ros', en Tom en Koen reizen af naar Kortrijk voor 'Red Bull Vél’eau'. Creatieve, maar vooral dappere duo’s - die zelf een flitsende tandem hebben ontworpen én gebouwd - maken zich klaar voor een spannende race op een uniek parcours over water. Wie trotseert de obstakels en wie haalt het snelst de bel? Wie houdt het droog... en wie eindigt met een nat pak? Het gaat uiteraard om de snelste tijd, maar creativiteit telt ook mee: de jury bepaalt welk duo het creatiefste is. Voor (de derde editie van) 'Red Bull Stalen Ros' bestaat de jury uit de bekende Vlaming Tom Waes, Red Bull-gezicht en handbalster Tess Wester en presentatrice en dressuurtalent Britt Dekker. Zij neemt ook plaats in de Vlaamse jury, voor 'Red Bull Vél’eau'.

Van slingerende caravans tot creatieve tandems: vier weken lang onvoorspelbare races, humor en spektakel met 'Alle Remmen Los!' en 'Red Bull Stalen Ros', geproduceerd door Talpa Studios.

'Alle Remmen Los!' is te zien op zaterdag 11 en 18 oktober, gevolgd door 'Red Bull Stalen Ros' op 25 oktober en 'Red Bull Vél’eau' op 1 november, om 20.00 uur op SBS6.