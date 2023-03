'After The Hunt' kijkt terug op het voorbije seizon van 'Hunted VIPS'

Famke Louise en Denzel Slagter, Sjoerd van Ramshorst en Jeroen Stomphorst, Mark Baanders en Niels Oosthoek, Sandra Ysbrandy en Sylvana IJsselmuiden, Dilan Yurdakul en Guido Spek en het opsporingsteam kijken terug op dit seizoen 'Hunted VIPS'.

Wat waren hun hoogte- en dieptepunten? Ze geven uitleg over de keuzes die ze hebben gemaakt of hadden moeten maken. Is hun vlucht gegaan zoals ze verwacht hadden? De finale uitzending van 'Hunted' is hiervoor om 20.25 uur op NPO 3 te zien.

'After the Hunt', maandag 20 maart om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 3.