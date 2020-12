'Adventure Time' keert op Cartoon Network

Foto: © Cartoon Network 2020

Twee jaar na de finale van 'Adventure Time' op Cartoon Network keert het popcultuurfenomeen 'Adventure Time' ('Tijd voor Avontuur') terug met een viertal specials.

In de eerste special van het wereldwijde fenomeen is fan favoriet Biemo de held van het verhaal. Biemo is onderweg naar Mars wanneer hij op een geheimzinnig ruimtestation strandt. Hij moet het station redden, maar of dit ook lukt is te zien op 5 december om 8.10 uur, op Cartoon Network.

'Adventure Time' is nog altijd een wereldwijd fenomeen. Volwassenen zijn gek op de verborgen lagen, jongeren gaan op zoek naar de talloze popcultuurreferenties en kinderen krijgen niet genoeg van de doldwaze avonturen van Finn, Jake, Princess Bubblegum, Marceline, Lumpy Space Princess en tal van andere vreemde personages.

Door de jaren heen is de animatiereeks uitgegroeid tot een wereldwijd geliefde franchise, met vertakkingen in de videogame-, mode- en speelgoedwereld. De serie won 7 Emmy’s en sleepte daarnaast nog eens 20 prestigieuze industrieawards in de wacht.

Het verhaal

Biemo is onderweg naar Mars wanneer een schattig buitenaards wezentje, Olijf genaamd, zijn ruimteschip uit koers brengt en hij op een geheimzinnig ruimtestation belandt. Omdat Biemo merkt dat het station in gevaar is, benoemd hij zichzelf tot sheriff en neemt hij Y5, een nieuwsgierig konijn, in dienst om de boel te redden. Zal de samenwerking overwinnen of zullen de machthebbers de goede daden van het aandoenlijke duo dwarsbomen?

De eerste special uit de reeks 'Adventure Time: Distant Lands' is te zien op zaterdag 5 december om 8.10 uur. De special wordt herhaald op 5 december om 13.30 uur en 6 december om 19.45 uur.