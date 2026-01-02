Actrice en schrijver Joy Delima is zaterdag 'De Geknipte Gast'

Het Nieuwjaarsconcert 2026 van de Wiener Philharmoniker live op VRT 1 en Klara
vrijdag 2 januari 2026
Actrice en schrijver Joy Delima (31) neemt plaats in de kapperstoel bij Eus. Delima, bekend van de succesvolle series 'Dirty Lines' en 'Rampvlucht', is net klaar met de opnames van het tweede seizoen van 'Zussen'.

Momenteel werkt ze aan haar tweede boek: 'Met mezelf’, over haar keuze single te blijven om zelfliefde te omarmen. Bij het doen van onderzoek naar zichzelf kwam ze tot de realisatie dat ze lange tijd worstelde met depressieve gevoelens, sociale angsten en een negatief zelfbeeld. In haar jeugd werd ze gepest, ervoer ze racisme en seksisme, en later ook seksueel geweld. In gesprek met Eus vertelt ze over haar carrière en leven.


'De Geknipte Gast', zaterdag 3 januari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.


De Geknipte Gast op tv
Zaterdag 3 januari 2026 om 21u20  »
NPO 2
Interviewprogramma met Özcan Akyol, die in gesprek gaat met een gast terwijl die bij hem in de barbershop langskomt. Tussen de spiegels ontvouwt zich een openhartig gesprek over het werk en het privéleven van de gast.
Zondag 4 januari 2026 om 14u50  »
NPO 2
Zaterdag 10 januari 2026 om 21u20  »
NPO 2
Zondag 11 januari 2026 om 14u50  »
NPO 2
