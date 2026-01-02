Actrice en schrijver Joy Delima is zaterdag 'De Geknipte Gast'

Actrice en schrijver Joy Delima (31) neemt plaats in de kapperstoel bij Eus. Delima, bekend van de succesvolle series 'Dirty Lines' en 'Rampvlucht', is net klaar met de opnames van het tweede seizoen van 'Zussen'.

Momenteel werkt ze aan haar tweede boek: 'Met mezelf’, over haar keuze single te blijven om zelfliefde te omarmen. Bij het doen van onderzoek naar zichzelf kwam ze tot de realisatie dat ze lange tijd worstelde met depressieve gevoelens, sociale angsten en een negatief zelfbeeld. In haar jeugd werd ze gepest, ervoer ze racisme en seksisme, en later ook seksueel geweld. In gesprek met Eus vertelt ze over haar carrière en leven.

De Geknipte Gast op tv

Interviewprogramma met Özcan Akyol, die in gesprek gaat met een gast terwijl die bij hem in de barbershop langskomt. Tussen de spiegels ontvouwt zich een openhartig gesprek over het werk en het privéleven van de gast.

