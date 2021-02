Aandacht voor ouderen in Oost-Europa in 'Tijd voor MAX'

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

'Tijd voor MAX' besteedt in een speciale uitzending op donderdag 18 februari om 17.10 uur op NPO 1 aandacht aan het verschil dat Stichting MAX Maakt Mogelijk maakt voor ouderen in Moldavië.

De coronacrisis heeft het leven van de ouderen nog moeilijker gemaakt. En daarom is het belangrijk om nu in actie te komen, zodat zij deze koude wintermaanden in isolatie overleven. Dokter Ted van Essen vertelt wat de gevolgen van kou op het lichaam zijn. Verder zijn Jan Slagter en Ulfert Doornbos te gast. Tineke Schouten treedt op!

Duizenden ouderen in Oost-Europa liggen elke nacht met hun jas aan in bed, in de hoop dat zij niet bevriezen. Sommigen vullen angstvallig plastic flessen met heet water, om zich aan op te warmen. Deze gevaarlijke situaties zijn te voorkomen door huisjes te repareren en een kachel te plaatsen, zodat de warmte niet meer ontsnapt. 'MAX Maakt Mogelijk' wil dit voor zoveel mogelijk ouderen realiseren. Maar dat kan niet zonder hulp van donateurs.

Jan Slagter: 'De gevolgen van kou op het lichaam zijn enorm groot. Al sinds wij 10 jaar geleden startten met noodhulp tijdens strenge winters in Oost-Europa, is het aantal ouderen - bij wie ledematen bevriezen door de kou - elk jaar afgenomen. En onlangs vertelde een arts in het streekziekenhuis Floresti, Moldavië mij dat er nauwelijks nog mensen worden binnengebracht met bevroren ledematen. Dat is een mooi resultaat. Maar het zou nooit zo ver mogen komen. Er zijn nog veel te veel ouderen die de nacht ijskoud doorkomen en in september al met angst leven voor de winter die komt. Daarom willen we naast hout en kolen, de huisjes van de ouderen renoveren. Maar dat kan niet zonder hulp.'

Geld om hun huisje op te laten knappen of te verwarmen met kolen of hout, hebben de ouderen niet. Met een pensioen van 25 euro per maand moeten zij een onmenselijke keuze maken; 'kies ik voor warmte of kies ik voor eten?'.

In delen van Moldavië, Roemenië, Oekraïne, Albanië en Litouwen was de temperatuur halverwege januari al -15 en op sommige plekken zelfs -20. Plastic bakjes met olie worden aangestoken en vuur wordt op de grond gestookt. Alles om de ijskoude en donkere dagen te kunnen overleven. Maar ondanks deze provisorische oplossingen, zal ook dit jaar de winter zijn tol eisen als niemand in actie komt.

Ulfert Doornbos zet zich in voor ouderen in Kosovo en Albanië. Hij is samen met Jan in Albanië en Kosovo geweest en weet precies wat ouderen nodig hebben om de winter door te komen.

Door ramen te plaatsen op plekken waar nu plastic zit, deuren te vervangen, vloeren te isoleren, gescheurde muren opnieuw te metselen en veilige kachels te plaatsen, kan 'MAX Maakt Mogelijk' de leefomstandigheden binnen een week verbeteren. De gaten in plafonds en muren zorgen voor levensgevaarlijke situaties. 'MAX Maakt Mogelijk' zet alles op alles om ook zulke slechte huisjes voor zoveel mogelijk ouderen te renoveren en in een enkel geval te vervangen door een nieuw bescheiden huisje.

'Tijd voor MAX', donderdag 18 februari om 17.10 uur op NPO 1.