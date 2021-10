'70 jaar TV: Persoonlijke Verhalen' met Anita Witzier

Wat hebben de verhalen van gewone mensen betekend voor de kijker? In '70 jaar TV: Persoonlijke Verhalen' maakt Anita Witzier, vanuit het oog van de kijker, een reis door het verleden van de Nederlandse televisie. Ze bezoekt mensen voor wie een bepaald tv-programma of fragment veel heeft betekend en soms zelfs bepalend is geweest voor hun verdere leven.

Zo heeft Anita een ontmoeting met Noud. Voor hem was het indrukwekkende gesprek van Paul de Leeuw met muzikant en Aids-patiënt René Klijn destijds een keerpunt in de acceptatie en het bespreekbaar maken van de ziekte die zijn omgeving teisterde.

Ook spreekt Anita met de jonge Mart en zijn moeder. Door het zien van het eerste seizoen van 'Hij is een Zij' besefte Mart dat hij zelf ook transgender is. Mart deelde zijn persoonlijke en indrukwekkende verhaal een aantal jaren geleden bij toeval zelf in 'Hello Goodbye' waarmee hij op zijn beurt ook weer mensen inspireerde. En met Robert ten Brink heeft Anita een gesprek over de impact van liefdesprogramma’s.

Het programma 'Over Mijn Lijk' heeft bij veel kijkers een onvergetelijke indruk achtergelaten. Yvon Jaspers, die het programma ook gepresenteerd heeft, gaat langs bij kijker Jopie. Jopie verloor haar man en bij de verwerking van het verlies werd, en wordt zij nog steeds, geïnspireerd door Elmar, die te zien was in het eerste seizoen van 'Over Mijn Lijk'. Met Patrick Lodiers, een van de oud-presentatoren van het programma, praat Yvon over de impact van 'Over Mijn Lijk'.

Joris Linssen stapt voor 70 jaar TV: persoonlijke verhalen opnieuw in de beroemde Taxi, samen met mediahistoricus Huub Wijfjes. Gedurende de uitzending praten de twee over de historische ontwikkeling van het Human Interest-genre op TV, van de jaren vijftig tot nu. Doorspekt met veel archiefbeeld nemen ze ons mee terug naar verleden en heden.

'70 jaar TV: Persoonlijke Verhalen', maandag 4 oktober om 18.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.