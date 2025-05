4 en 5 mei 2025: Herdenken en vieren bij de NOS

Nederland staat op zondag 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.

Maandag 5 mei staat in het teken van het vieren van de vrijheid. Via de NOS zijn veel evenementen te volgen.

De Nationale Herdenking begint in de Nieuwe Kerk in Amsterdam met de 4 mei-voordracht. Die wordt gehouden door oud-presentator Philip Freriks van onder andere het NOS Journaal en De Slimste Mens. Om 20.00 uur is het twee minuten stil, gevolgd door de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam. Als eersten leggen de koning en de koningin een krans namens de hele Nederlandse bevolking. Namens de overlevenden leggen kinderen of kleinkinderen een krans. Sprekers op de Dam zijn minister-president Dick Schoof en de 14-jarige Marijn van der Wilk uit Lochem.

ZONDAG 4 MEI

NPO 1

Nationale Herdenking 2025

Het commentaar bij de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk en de herdenking op de Dam is in handen van Jeroen Overbeek. In de uitzending op NPO 1 wordt onder andere ook een portret uitgezonden van Wil (94) en haar kleindochter Pien (28) die samen een krans leggen. Wil was 13 toen de Hongerwinter aanbrak. Voor haar is vrijheid niet vanzelfsprekend en daar geeft ze elk jaar uitleg over in de lagere school waar haar kleindochter Pien lerares is. Ook wordt geregeld geschakeld naar de herdenking in Appingedam, die centraal staat op NPO 2 na de plechtigheden in Amsterdam.

18.45-20.30 uur (met gebarentaal op NPO 1 Extra en wereldwijd via BVN)

NOS Vuur van de Vrijheid

‘Vuur van de Vrijheid’ markeert de overgang van herdenken naar het vieren van de vrijheid. Winfried Baijens presenteert een rechtstreeks programma dat in het teken staat van 80 jaar vrijheid, de kracht van medemenselijkheid en het gevaar van ontmenselijking en dat is gemaakt in samenwerking met Wageningen45, Theater na de Dam en XSAGA.

Er zijn voordrachten van de acteurs Hans Dagelet en Stefan Rokebrand, spoken word artiest Mahat Arab en documentairemaker Sinan Can. De muzikale line up bestaat uit Angela Groothuizen, ⁠⁠Blaudzun, ⁠⁠Cato van Dijck, ⁠Douwe Bob, ⁠⁠Maan, ⁠⁠Michelle David, Sven Ratzke en ⁠⁠Sven Hammond. Na het ontsteken van het Vuur van de Vrijheid start de Bevrijdingsvuurestafette, waarmee een recordaantal van ruim 5.000 deelnemers het vuur door het hele land verspreidt.

23.00-24.01 uur (vanaf 23.45 uur wereldwijd via BVN)

NPO 2

Nationale Herdenking 2025

Ook op NPO 2 zijn de twee minuten stilte en de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam te zien, met commentaar van Jeroen Overbeek.

Eromheen komt de uitzending vanuit Appingedam, waar een van de oudste Joodse gemeenten van de provincie Groningen is gevestigd. Afke Boven praat daar met directeur Geert Volders van de synagoge in de stad Groningen en met Pauline Broekema, oud-NOS-verslaggeefster en auteur van onder andere ‘Het uiterste der zee’ over twee Joodse families in Noord-Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een van de hoofdpersonen uit dat boek is Sara Kirby-Nieweg. Over haar is ook een reportage te zien. Sara Kirby-Nieweg werd geboren in 1941, toen de Joodse gemeenschap in Appingedam ruim 80 leden telde. Zes overleefden de oorlog, onder wie Sara. Sinds 2009 is zij op zoek naar de geschiedenis van haar voorouders.

19.50-20.53 uur

NOS Nederlandse Joden na de bevrijding – Terug naar niets, niemand, nergens

Documentaire over de uitgesproken kille ontvangst in Nederland van Joden die de nazi-bezetting en -vervolging hadden overleefd. In aangrijpende gesprekken met onder anderen Joodse Holocaustoverlevenden wordt duidelijk dat ze op extra hulp of compassie niet hoefden te rekenen.

20.53-21.29 uur (en vanaf 21.50 uur wereldwijd via BVN)

NPO 3

NOS Jeugdjournaal: Herdenken

Het is een boodschap waar veel Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog naar uitkijken: de bevrijding komt eraan. Jeugdjournaal-verslaggever en -presentator Sil van der Wees spreekt met de Britse Richard Brock (100 jaar), de Poolse Eugeniusz Niedzielski (101 jaar) en de Canadese Richard Rohmer (101 jaar), drie van de laatst levende veteranen die vertellen hoe zij hielpen om Nederland te bevrijden. Over hoe ze alles achterlieten om te vechten voor de vrijheid van anderen, in landen waar ze nooit eerder waren geweest. Een keuze waardoor wij nu, 80 jaar later, in vrijheid leven.

Hoe kijken kinderen van nu daartegenaan? Wildvreemde mensen die in een wildvreemd land hun eigen leven op het spel zetten om er te vechten voor de vrijheid van anderen? En wat betekent die vrijheid voor hen? Het NOS Jeugdjournaal spreekt erover met kinderen uit Breda, Den Bosch en Wageningen, steden waar de drie veteranen een speciale band mee hebben.

19.20-19.50 uur

Nationale Herdenking 2025

De twee minuten stilte en de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam, met commentaar van Jeroen Overbeek.

19.50-20.21 uur

NOS STORIES



Nationale Herdenking 2025 met eigen commentaar

Voor het eerst brengt de NOS de herdenking ook via de TikTok-, YouTube- en Instagram-accounts van NOS Stories, voor een jonger publiek. Wie en wat herdenken we en waarom? NOS Stories-presentator Maxime de Vries geeft context en uitleg.

19.45-20.20 uur, TikTok, YouTube, Instagram

NPO RADIO 1

Nationale Herdenking 2025

Presentator Sander van Hoorn praat met gasten, onder wie Ina Bitter en Anna van Zoest. Ina Bitter is geboren in 1930 en was erbij toen op 7 mei 1945 op de Dam in Amsterdam het bevrijdingsfeest werd gevierd. Ze gaat nog steeds langs scholen om te vertellen over de oorlog en de gevolgen ervan. Anna van Zoest is directeur van de Atlantische Commissie; vrijheid is het thema van het gesprek met haar.

Vanzelfsprekend wordt geschakeld met de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk en de ceremonie op de Dam. Verslaggever Jozephine Trehy is ter plaatse. Verslaggever Beau Heimensen is in Borger. Daar dachten ze jarenlang dat ze bevrijd waren door de Canadezen, maar het bleken Polen te zijn.

18.30-21.00 uur

MAANDAG 5 MEI

NPO 1

NOS 80 jaar Bevrijding: Nationale Viering Wageningen

WOII-veteranen, Poolse premier en Vrijheidsdefilé bij start Bevrijdingsdag

Rechtstreeks verslag van de Nationale Viering van de Bevrijding vanaf het 5 Mei Plein in Wageningen. De uitzending wordt gepresenteerd door Saïda Maggé.

De nationale start van Bevrijdingsdag is dit jaar in Wageningen, de stad waar in mei 1945 de capitulatie werd getekend. Ook 80 jaar na de oorlog zijn er nog WOII-veteranen bij deze viering, die onder meer bestaat uit een vlaggenceremonie – als eerbetoon aan alle geallieerde landen die Nederland hebben bevrijd – en een toespraak van minister Brekelmans van Defensie. De Poolse premier Donald Tusk zal dit jaar de 5-mei-lezing houden, die altijd gaat over de kwetsbaarheid van vrijheid. Aansluitend vindt het Vrijheidsdefilé plaats, waaraan niet alleen de WOII-veteranen deelnemen, maar ook vele honderden militairen uit allerlei landen. Voor het eerst zijn daar ook Duitsers bij: veteranen van VN-missies. Het Vrijheidsdefilé wil de internationale militaire samenwerking na WOII eren.

Na het defilé ontsteekt premier Dick Schoof, samen met Ambassadeur van de Vrijheid Rondé, het bevrijdingsvuur op het Bevrijdingsfestival Gelderland. Daarmee zijn de veertien Bevrijdingsfestivals in het hele land officieel geopend.

10.30-13.20 uur (met gebarentaal op NPO 1 Extra en wereldwijd via BVN)

NOS 80 jaar Bevrijding: Bevrijdingsdag 2025

Bevrijdingsdag wordt altijd feestelijk afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Onder de aanwezigen zijn koning Willem-Alexander, koningin Máxima en minister-president Schoof. De uitzending wordt gepresenteerd door Simone Weimans, die een indruk geeft van wat er op deze Bevrijdingsdag allemaal is gebeurd. Ook spreekt ze voorafgaand aan het concert met een aantal artiesten. Verslaggever Eline de Zeeuw proeft de sfeer op de kades en vanaf het water.

Het verhaal van het concert zelf wordt verteld door oud-nieuwslezer Noraly Beyer en zanger Yves Berendse. De muziek komt van uiteenlopende artiesten: Antoon, Stef Bos, de cast van ‘40-45, de Musical’ (met Soy Kroon en Gaia Aikman), Iris Hond, Floor Jansen, Kinderen voor Kinderen, Jeangu Macrooy, Nordin Maouli en Aylin Sezer. Zij worden begeleid door symfonieorkest Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel, onder leiding van dirigent Sander Teepen.

20.33-22.14 uur (en wereldwijd via BVN)

NPO 3

NOS Bevrijdingsfestivals 2025

Rechtstreeks programma vanaf het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Presentator Evita Mac-nack praat met artiesten die er die dag hebben opgetreden en met het publiek. De vier Ambassadeurs van de Vrijheid – Antoon, Zoë Tauran, Rondé en S10 – reizen van festival naar festival. Verslaggevers Jeroen Gortworst en Devran Alkas reizen mee: Jeroen met Antoon en Devran met Rondé. Ook zijn hoogtepunten te zien van de optredens op de Bevrijdingsfestivals.

22.20-22.51 uur

NOS 80 JAAR BEVRIJDING : WAT WIJ HEBBEN DOORSTAAN

Van zondag 27 april tot en met zaterdag 3 mei zendt de NOS dagelijks meteen na het Achtuurjournaal op NPO 1 een kort programma uit waarin ooggetuigen aan het woord komen over hun oorlogs- of bevrijdingsverhaal en over thema’s als verzet, onderduik, bevrijding en wederopbouw. Elke aflevering wordt ingeleid door een prominente Nederlander die in de oorlog is geboren.

ONLINE SPECIAL ‘DE OOGGETUIGEN’

Kijk ook naar De Ooggetuigen, de interactieve online special van de NOS in het kader van 80 jaar Bevrijding. Volg de verschillende gebeurtenissen in het laatste oorlogsjaar van onder anderen een verzetsstrijder, een Canadese soldaat, een Joods meisje, prins Bernhard, een Duitse luchtmachtgeneraal, een vrouwelijke gevangene in een Japans kamp en Otto Frank, de vader van Anne.