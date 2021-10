'3Doc: Van Vader Op Zoon' geeft intiem kijkje in leven van Mart Hoogkamer familie

De Leidse volkszanger Mart Hoogkamer heeft maar één droom: net zo groot worden als André Hazes. Maar tegen welke prijs zal deze droom werkelijkheid worden? In '3Doc: Van vader op zoon' van Arjen Sinninghe Damsté is te zien dat Mart zijn droom niet van een vreemde heeft.

Vader Mart senior had ooit een platencontract, maar zag die carrière in duigen vallen. En ook zijn broertje Luciano deelt dezelfde passie: zingen. Terwijl Mart successen boekt, zoeken zijn broertje Luciano en zijn vader ook naar erkenning. Als Mart doorbreekt bij het grote publiek, zorgt dat voor mooie, maar ook pijnlijke momenten in de familie. Dat brengt Mart ertoe een besluit te nemen voor een nieuwe fase in zijn leven.

Documentairemaker Arjen Sinninghe Damsté volgde Mart vier jaar: 'Het is mooi dat Mart nog is vastgelegd in een hele andere fase van zijn carrière, nog voordat hij bekend werd met de zomerhit 'Ik ga zwemmen'. Mart zijn veelzijdigheid is juist zijn kracht. Hij is niet alleen in staat om feestmuziek te zingen, maar heeft ook de gave om het levenslied te doorleven en te zingen. Zijn plotse bekendheid geeft een extra laag aan de film. De meeste mensen hebben geen weet van hoe groot de wereld van de Nederlandstalige muziek is en hoe omvangrijk die optredens zijn. Mart was al een behoorlijke autoriteit in deze wereld maar door de zomerhit kent nu vrijwel iedereen hem en komen de thema's in de film nog gelaagder aan. Daarnaast vond ik het bijzonder om achter de stralende glimlach van een volkszanger te mogen kijken en te zien welke gedachten daar leven. Het was voor mij als maker interessant om te ontdekken dat niet altijd alles uitgesproken hoeft te worden, en dat één blik soms meer zegt dan duizend woorden.'

'3Doc: Van vader op zoon', zaterdag 9 oktober om 23.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.