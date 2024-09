'3Doc: Samen Vreemdgaan?' opent het gesprek over de wereld van swingen

Voor altijd seks met dezelfde partner is niet voor iedereen weggelegd. Maar wie het gesprek opent over swingen, stuit direct op veel ongemakkelijke vragen.

Is je relatie wel bestand tegen vreemdgaan? Wordt je partner niet jaloers? Lig je dan ieder weekend met een ander bed? Je moet als swinger van goeden huize komen wil je bestand zijn tegen zoveel vooroordelen. In de documentaire ‘Samen Vreemdgaan?’ van regisseur Jesse Bleekemolen delen drie koppels open en bloot alle kwetsbaarheden die komen kijken bij het taboe rondom swingen. Hoe ziet hun levensstijl eruit? Wat drijft hen? En waarom hebben ze hiervoor gekozen? De documentaire onderzoekt de kaders van swinger-relaties met als doel de vooroordelen te doorbreken en het gesprek over swingen en non-monogamie te openen.

Samen vreemdgaan. Dat is hoe mensen het fenomeen 'swingen' omschrijven. Maar is dat wel zo? Gevoed door onwetendheid wordt een onbekende wereld ingevuld met stigmatiserende fantasieën - en zo wordt een taboe in stand gehouden. Zonde, want volgens swingers zelf gaat het er heel anders aan toe. Gedreven door nieuwsgierigheid onderzoeken zij de grenzen van monogamie. Nooit alleen, maar juist altijd samen. Een keer per jaar, maandelijks of elke week. Op een zonnig eiland, in een hotel, op het internet, thuis of in de club.

