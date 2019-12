'3 Op Reis' ziet luchtballonnenspektakel

© BNNVARA

Chris is bezig aan een roadtrip door het zuidwesten van de VS. Deze week doorkruist hij Navajo Nation, het grootste Indianenreservaat van Noord-Amerika, waar in de hoofdstad Window Rock de jaarlijkse Nation Fair plaatsvindt.

Hét moment om deze bijzondere cultuur te leren kennen, die alle kolonisten en bezetters heeft overleefd.

Maurice is dichtbij huis in het Franse plaatsje Chambley. Hier vindt ieder jaar een groot spektakel plaats waarbij honderden luchtballonnen - tegelijkertijd - opstijgen. Magisch om mee te maken.

Geraldine vervolgt haar lange treinreis dwars door Europa. Na Oostenrijk, Slowakije, Oekraïne en Polen doorkruist te hebben, komt ze deze week aan in haar laatste land voor ze weer thuiskomt in Amsterdam: Duitsland. En wel op het bijzondere eilandje Rügen.

'3 op Reis', zonda 22 december om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.