'3 Op Reis' zet tocht door Colombia verder

Chris reist verder door een deel van Colombia dat tot voor kort gesloten was voor reizigers. Hier maakte terreurorganisatie FARC decennialang de dienst uit.

Maar sinds er in 2016 een vredesakkoord is getekend, openden ook de deuren naar een gebied dat decennialang verborgen bleef voor de rest van de wereld. Deze week reist hij verder richting het dorpje Mesetas, waar hij raft over de onontdekte Río Güejar en slaapt bij een familie die, na te zijn gevlucht, nu weer is terug gekeerd om een eigen homestay te beginnen.

Maurice is dichtbij huis in het Vlaamse Mechelen. Tot voor kort een stad in slechte staat: vuil en onveilig. Dat moest anders vonden de bewoners, en daar gaf het gemeentebestuur gehoor aan. Ze stimuleerden allerlei nieuwe initiatieven, en dat wierp zijn vruchten af. Dat viel ook de rest van de wereld op: inmiddels is Mechelen benoemd tot 'Europese stad van de toekomst'. Maurice ontmoet een aantal creatieve geesten die het tij hebben gekeerd.

Nienke eindigt haar reis door Bhutan in het stadje Paro. Ze ontmoet studente Thinley die haar meer leert over boeddhisme. Samen hangen ze gebedsvlaggen op. Nienke wandelt verder naar het hoogste punt van de Chele La Pass, het eindpunt van een bijzondere reis.

'3 op Reis', om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.