'3 Op Reis' zeilt op de wadden en bezoekt Kigali

Nienke vervolgt haar winterse zeiltocht over de wadden en maakt een spannende overtocht in het donker. Als ze aankomt op Terschelling gaat ze met de lokale chef op zoek naar de culinaire hoogstandjes van het Waddeneiland.

Chris reist af naar Kigali, de hoofdstad van Rwanda. De lokale gids laat hem de littekens zien die de genocide van 1994 heeft achtergelaten. Hij vertelt hoe veerkrachtig de stad zich heeft getoond: de afgelopen 26 jaar is er hard gewerkt om Kigali een van de meest veilige en vooruitstrevende steden van Afrika te maken.

3 op Reis op tv

