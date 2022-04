'3 Op Reis' verkent het minst bezochte land van Europa

Veel reizigers willen toch echt die unieke reiservaring, weg van andere reizigers, gaan waar niemand je nog is voor gegaan. Van de gebaande paden af: off the beaten track reizen.

Maar hoe pak je dat aan in een wereld waar elke vierkante meter al bewandeld lijkt te zijn? En wat levert het je op? Sahil neemt de proef op de som, en reist af naar het minst bezochte land van Europa: Moldavië.

'3 op Reis', zondag 1 mei om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.