'3 op Reis' trekt zondag doorheen Ghana

Dzifa neemt ons mee naar het land van haar vader: Ghana. Ze start in de hoofdstad Accra, die haar alles behalve onbekend is. Hier bezoekt ze de bruisende én controversiële Kantomanto markt.

Dzifa geeft je tips en tricks voor de beste Ghanese city trip. Chris maakt een roadtrip door het uiterste noorden van Noorwegen. Dit is één van de meest afgelegen en dunbevolkte plekken ter wereld. Zijn reis begint in Bugøynes, een klein afgelegen vissersdorpje dat bijna van de kaart was geveegd door het instorten van de visserij. Maar toen was daar ineens de redder in nood: de Russische koningskrab.

'3 Op Reis', zondag 4 september om 19.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.