'3 Op Reis' is in Marokko

Chris reist verder door het noorden van Marokko. Dat je voor goede surfspots niet helemaal naar het zuiden hoeft, blijkt als Chris een bijzonder surfproject bezoekt in het kustplaatsje Asilah.

Daarna rijdt hij het binnenland in waar hij een tussenstop maakt in het oude stadje Tétouan. En na een bezoek aan het fotogenieke stadje Chefchaouen verblijft hij op een biologische boerderij op een van de mooiste plekken in het Rifgebergte.

'3 op Reis', zondag 27 oktober om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.