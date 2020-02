'3 Op Reis' in Bhutan, Brussel en Taiwan

Nienke reist verder door het koninkrijk Bhutan. Ze is nog steeds in de hoofdstad Thimphu. Hier ontmoet ze de adviseur van de koning die het Bruto Nationaal Geluk in het leven heeft geroepen, en samen met de koning deze filosofie heeft uitgerold door het hele land.

Evi is dichtbij huis in Brussel, en wel in de omstreden wijk Molenbeek. Nadat de daders van een aantal bloedige aanslagen in Europa uit deze wijk kwamen, lijkt de naam Molenbeek voorgoed verbonden met terrorisme. Maar Evi ontmoet twee trotse inwoners die zich vol inzetten voor een beter imago van hun wijk.

Geraldine eindigt haar reis door het zuiden van Taiwan in het dorpje Cilamitay. Een hechte gemeenschap van de Amis stam, de oorspronkelijke bewoners van het eiland. Geraldine logeert een aantal dagen bij de Amis, om zo hun gebruiken en cultuur goed te leren kennen.

'3 op Reis', zondag 9 februari om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.