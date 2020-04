'3 Op Reis' bij de hoogste golven ter wereld

© BNNVARA

Maurice reist verder door Chileens PatagoniŽ over de Carretera Austral, een 1200 kilometer lange weg die dwars door deze wildernis loopt.

Deze week kampeert hij in misschien wel het best bewaarde geheim van Patagonië: natuurpark Cerro Castillo. En hij maakt kennis met de Patagonische gaucho's. Chris is dichtbij huis in de Duitse stad Hannover. Onbekend en onverwachts één van de groenste steden van Duitsland.

Jennifer is in Portugal, in het ooit zo rustige vissersdorpje Nazaré. Ware het niet dat je hier de hoogste golven ter wereld vindt. Inwoner Dino zag de potentie hiervan, en stuurde een foto naar alle grote surfers die hij maar kon bedenken, met de vraag of ze alsjeblieft naar zijn dorp wilden komen... met succes.

'3 Op Reis', zondag 5 april om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.