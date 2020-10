'2Doc: The Choice 2020' op NPO 2

In november 2020 gaan de Amerikanen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. In het gepolariseerde land is de bereidheid van de kiezers om te gaan stemmen groot.

Men verwacht deze verkiezingen zelfs de hoogste opkomst in 100 jaar. Wie wordt de komende vier jaar de leider van het land: president Donald Trump of de Democratische kandidaat Joseph Biden?

'2Doc: The Choice 2020', dinsdag 20 oktober om 23.15 uur en woensdag 21 oktober om 23.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.