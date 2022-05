'2Doc: Sabaya' over het dramatische lot van de Jezidi-gemeenschap

Zes jaar geleden viel IS de Jezidi dorpen rond de berg Sinjar in Noord-Irak binnen, vermoordde de mannen en ontvoerde de vrouwen. Zo'n 7000 vrouwen worden nog steeds vastgehouden door IS als 'sabaya' (seksslaven) in het IS-gevangenenkamp van Al-Hol in Syri.

Mahmud, Ziyad en andere vrijwilligers van het Jezidi Home Center zijn hun enige kans op ontsnapping uit de hel.

De documentaire 'Sabaya' toont tot het dramatische lot van de Jezidi-gemeenschap, een Koerdische etnische minderheid uit Noord-Irak. In augustus 2014 werden de Jezidi’s slachtoffer van genocide door IS. De mannen werden vermoord en duizenden vrouwen en meisjes werden gevangen genomen door IS en gedwongen zich te bekeren tot de islam. In het IS-gevangenkamp Al-Hol in Syrië worden nog steeds 7000 vrouwen gevangen gehouden als 'sabaya'. Het kamp wordt bewaakt door Koerdische troepen, maar staat voor een groot deel onder controle van IS.

Documentairemaker Hogir Hirori toont in 'Sabaya' de gevaarlijke en heldhaftige reddingsoperaties van Mahmud, Ziyad en andere vrijwilligers. Ze werken voor het Jezidi Home Center, een organisatie die vrouwen en meisjes uit het kamp redt. Met gevaar voor eigen leven treden Mahmoud en Ziyad ’s nachts Al-Hol binnen. Ze worden geleid door informatie van voormalige 'Sabaya's' die terug in het kamp zijn gegaan om daar te infiltreren. De bevrijde, maar zwaar getraumatiseerde vrouwen worden opgevangen en verzorgd bij Mahmoud thuis door zijn vrouw Siham en moeder Zahra. Hier moeten ze leren omgaan met hun trauma’s en proberen hun leven nieuwe betekenis te geven.

Over de maker

Regisseur Hogir Hirori is geboren in 1980 in Duhok, Iraaks Koerdistan. In 1999 vluchtte hij naar Zweden en woont in Stockholm. 'Sabaya' vormt samen met 'The Girl Who Saved My Life' (2016) en 'The Deminer' (2017) een trilogie van documentaires over de gevolgen van de oorlog en de rauwe realiteit van het leven van de Jezidi’s in Noord-Irak. Hirori won met 'Sabaya' de prijs voor Beste Regie op het Sundance Film Festival. 'The Deminer' won in 2017 de Special Jury Award voor Beste Documentaire op IDFA.

'2Doc: Sabaya', donderdag 26 mei om 23.10 uur bij de VPRO op NPO 2.